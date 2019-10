Beats Solo Pro : un nouveau casque avec réduction active du bruit et mode Transparence

Un nouveau Solo chez Beats

Puce Apple H1, Pure ANC et « Transparence »

Prix et disponibilité

Source : The Verge

Un casque sans-fil qui dispose du mode Pure ANC () maison, ainsi que d'un mode « Transparence ».Pour Luke Woods, P.-D.G. de Beats : «», justifiant ce pourquoi la marque a décidé de s'inspirer de ce dernier pour la mise au point de son nouveau Solo Pro.Beats promet toutefois un design optimisé, avec, notamment, un boitier remodelé et de nouveaux coussinets, pour un confort impeccable.Sous le capot, outre la puce Apple H1, le Beats Solo Pro se pare également de la technologie de réduction active de bruit maison (Pure ANC). À contrario, le mode « Transparence » permet d'activer les micros externes du Solo Pro, pour un filtrage naturel du bruit environnant, sans sacrifier le son diffusé dans le casque.Côté utilisation, Beats annonce des commandes plus intuitives que jamais ; à titre d'exemple d'usage, il suffit de déplier le casque pour l'allumer et de le fermer pour l'éteindre.Sur l'oreillette droite, des commandes permettent de gérer la lecture musicale et les appels téléphoniques, tandis que le bouton présent sur l'oreillette gauche permet d'activer ou désactiver les modes Pure ANC et « Transparence ».Beats promet en outre une autonomie de 22 heures avec les modes Pure ANC ou « Transparence » activés, et de 40 heures sans. La recharge rapideest évidemment de la fête, avec la possibilité de récupérer trois heures d'utilisation en seulement dix minutes de charge, via un câble Apple Lightning.Le nouveau casque Beats Solo Pro sera disponible à la toute fin du mois d'octobre, au tarif de 299,95 euros.Les futurs acheteurs ont d'ores et déjà la possibilité de réfléchir au coloris souhaité, puisque le Beats Solo Pro sera proposé en Noir, Crème, Gris, Bleu Foncé, Bleu Ciel et Rouge