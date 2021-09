Pokmi, une plateforme NFT de contenu pour adultes française lève 9 millions d’euros

Le projet Pokmi a mené une levée de fonds en crypto-monnaies, plus communément appelée ICO, de l’anglais « Initial Coin Offering ». Ainsi, le projet a obtenu un financement de près de 9 millions d’euros. Nils Lataillade co-fondateur de The Poken Company, a déclaré: « les tickets d’investissement vont de 100€ à 450 000€, pour un total de 9 millions d’euros soit 1,5 milliard de Pokens ($ PKN) vendus. Un tiers de cette somme va être réinjecté dans notre plateforme Pokmi afin de transformer le monde des contenus pour adultes en un secteur plus responsable et plus éthique. »

À partir du 21 septembre, les investisseurs pourront commencer à échanger le token. Celui-ci va être ajouté à deux exchanges décentralisés (DEX) à savoir Uniswap (UNI) sur Ethereum et PancakeSwap (CAKE) sur la Binance Smart Chain.

Le Poken sera également ajouté sur des plateformes d’échange de crypto-monnaies dès novembre 2021.