Le Samsung S20 Ultra 5G s'affiche à un prix encore plus bas pour la Black Friday Week 🔥

Passons aux caractéristiques techniques du téléphone (dans sa version américaine compatible avec les opérateurs européens) qui embarque un magnifique écran AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels. Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz afin d'offrir une fluidité optimale à tous vos contenus. Un processeur Exynos 990 est de la partie afin d'offrir une compatibilité parfaite avec la 5G. Il est épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD). Il s'agit d'un modèle puissant et capable de faire tourner tous les jeux récents sans le moindre accroc.