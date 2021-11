Le Samsung Galaxy A52s (5G) chute à son meilleur prix depuis sa sortie 🔥

Avant d'en dire plus sur l'appareil, rappelons les détails importants de son offre. L'opérateur propose non seulement un prix réduit pour le smartphone de Samsung, mais l'accompagne en plus d'une série d'avantages.



Ce bon plan concerne ainsi le Galaxy A52S dans sa version 5G, qui voit son prix descendre de 80 € et passe de 459 € à 379 €. L'appareil est cédé dans sa version 128 Go, soit un espace de stockage particulièrement conséquent.

En outre, RED by SFR assurera une livraison gratuite, que ce soit en point relais ou en colis Chronopost dans votre boîte aux lettres, avec une expédition dans les 24 heures suivant la commande. L'A52S ainsi reçu est garanti 2 ans.