Galaxy A52s : AliExpress frappe fort avec ce prix inédit sur le smartphone Samsung

Ce Samsung Galaxy A52s est un smartphone de haite qualité disposant notamment d'un écran AMOLED Full HD de 6,5" d'une définition de 2400 x 1080 et d'une résolution de 402 ppi. Côté hardware, nous avons opté pour la version de ce smartphone équipée de l'efficiente puce Snapdragon 778 ainsi que de 6 Go de de RAM, pour des performances optimales, compatible avec la 5G. Notez qu'une version comportant 8 Go de RAM (un poil plus chère) est également disponible.

Cette version vous propose également un stockage idéal de 128 Go (un stockage de 256 Go pour quelques dizaines d'euros en plus est également proposé), avec laquelle vous pourrez conserver les beaux clichés et autres vidéos pris avec la caméra avant de 32 MP ou, à l'arrière, le capteur principal de 64 MP ou encore l'ultra grand-angle de 12 MP. Deux autres capteurs de 5 MP chacun complètent ce produit. Filmez également en 1280 x 720 (720 p) à 240 fps et même en 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, et laissez libre cours à toutes vos idées.