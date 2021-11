realme GT NEO 2 : quand et à quel prix arrivera le nouveau haut de gamme de la marque ?

La marque dévoilera le prix de l'appareil à cette date, mais le tarif a déjà fuité. Le smartphone coûtera dans nos contrées 449 euros dans sa configuration 8/128 Go et 549 euros dans sa variante 12/256 Go.

Seuls les coloris noir et bleu apparaissent dans les captures de la source, Sudhanshu Ambhore, mais realme nous confirme que le modèle vert fluo sera disponible en France.

Le fabricant fait également savoir que d'autres appareils seront présentés aux côtés du realme GT NEO 2 : les smartphones entrée de gamme C21Y et C25Y ainsi que la tablette realme pad, la première de la marque.