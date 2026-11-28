Liker des vidéos que vous n'avez pas vues, est-ce vraiment opportun ? C'est en tout cas ce que permet la nouvelle fonctionnalité de YouTube, déployée dans la nouvelle version sur iOS et Android.
YouTube change une nouvelle fois la page d'accueil de son application pour smartphone. Cette refonte, déjà disponible sur Android et iOS, ajoute encore plus de Shorts, mais également les boutons « J'aime », « Commenter » et « Enregistrer » sur les cartes des vidéos classiques.
Ce qui change dans la page d'accueil
Ce nouvel affichage vient de la version 21.47.483 de l'application sur Android et de la version 21.47.6 sur iOS. Dans ces versions, une section de Shorts apparaît après trois à quatre vidéos longues et occupe toute la largeur de l'écran. Chaque section ne compte plus que quatre Shorts, contre six auparavant.
Le fil d'accueil accueille aussi davantage de types de contenus : des publicités, des photos et des publications de la communauté. Les publications contenant des images ressemblent désormais à des vidéos.
Un risque pour les recommandations
Cette nouveauté soulève une inquiétude : il devient possible d'aimer une vidéo que l'on n'a pas regardée, ou d'appuyer sur « J'aime » par erreur. Dans les deux cas, l'algorithme de recommandation pourrait recevoir un signal erroné.
Sur TikTok et Instagram, le bouton « J'aime » se trouve sur la vidéo ou la publication déjà affichée à l'écran. Sur YouTube, il est placé sur la vignette d'une vidéo que l'utilisateur n'a pas encore lancée.
C'est la seconde mise à jour visuelle de YouTube en moins d'un mois, après avoir placé l'onglet des abonnements en haut de la page d'accueil récemment.
Comment masquer les Shorts sur YouTube ?
Il est possible de masquer les Shorts du fil d'accueil et de l'onglet Shorts. Ils peuvent toutefois continuer à apparaître dans l'onglet « Abonnements » et via des liens directs. Voici comment procéder :
- Appuyer sur sa photo de profil dans la barre inférieure
- Appuyer sur l'icône en forme d'engrenage pour ouvrir les paramètres
- Ouvrir « Gestion du temps »
- Repérer la limite du fil Shorts
- Faire glisser la limite jusqu'à zéro minute
- Relancer l'application si des Shorts s'affichent encore
Pour les utilisateurs qui regardent surtout des vidéos longues, régler cette limite à zéro permet de garder un fil d'accueil sans Shorts.