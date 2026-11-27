Il va enfin être possible de changer l'icône de YouTube sur l'écran de votre smartphone. Cependant, tous les utilisateurs ne sont pas logés à la même enseigne.
YouTube déploie une nouvelle option de personnalisation : les abonnés Premium peuvent désormais remplacer l'icône de l'application sur Android et iOS. Le déploiement n'est pour l'instant disponible que pour une partie des utilisateurs éligibles, avant de se généraliser dans les prochaines semaines.
Trois icônes proposées
Cette fonctionnalité avait été repérée en phase de test le mois dernier. Radu Oncescu a récemment publié sur X des captures d'écran des nouveaux styles. Les abonnés peuvent remplacer l'icône habituelle par l'une des trois variantes disponibles :
- Une version métallique, qui évoque un bouton de lecture YouTube en argent
- Une version ornée de traits de pinceau rouges
- Une version à effet pixel, avec un dégradé
Les utilisateurs qui y ont accès peuvent faire leur choix dans Paramètres > Général > Icône d'application Premium. Un abonnement Premium est nécessaire : les utilisateurs de la version gratuite ne peuvent pas modifier l'icône.
Un déploiement progressif, sans annonce officielle
La fonctionnalité était d'abord réservée aux utilisateurs Android. Elle arrive désormais aussi chez certains utilisateurs iOS. YouTube n'a toutefois pas fait d'annonce officielle à ce sujet.
Le déploiement semble se faire par étapes, si bien que tous les abonnés Premium n'ont pas encore accès aux nouvelles icônes. La disponibilité devrait toutefois se faire par vague ou par pays, l'attente ne devrait donc pas être trop longue avant d'en profiter.
D'autres designs en test, à l'instar d'Instagram et X
YouTube testerait également d'autres styles d'icônes. Sept modèles au total auraient été testés, mais seuls trois figurent dans le déploiement actuel. Les quatre restants comprennent des designs d'inspiration rétro, repérés lors de tests antérieurs. On ignore à quelle date ils pourraient être proposés, et s'ils seront proposés.
YouTube n'est pas la première application à proposer de nouvelles icônes à ses abonnés payants. En effet, Instagram et X proposent déjà à leurs utilisateurs premium de modifier l'icône sur leur appareil.