Pas besoin de reconstruire sa bibliothèque musicale

Se connecter à son compte YouTube Music permet de synchroniser morceaux, artistes, albums et playlists. Metrolist sert ainsi de lecteur alternatif sans obliger à repartir d’une bibliothèque vide. Il gère également des playlists locales ou en importe, et réorganise les morceaux dans une liste ou une file d’attente.

Cette liberté s’accompagne néanmoins de quelques réserves. Metrolist reste dépendant de YouTube Music et ne fonctionne pas correctement dans les régions où ce service n’est pas disponible. La nouvelle version multiplateforme, lancée en novembre 2026, est désormais disponible sur Android, iOS, Windows, macOS et Linux. Les développeurs préviennent aussi que son utilisation peut contrevenir aux conditions d’utilisation de YouTube.

⚠️ Attention toutefois : l'utilisation d'un tel client alternatif n'est donc pas sans risque pour les comptes : une restriction, voire une suspension, reste possible. L'équipe de Metrolist indique toutefois n'avoir reçu aucun signalement de ce type. Par précaution, mieux vaut éviter d'y connecter son compte principal et privilégier un compte secondaire, voire « jetable », dont la perte aurait peu de conséquences.

Metrolist est destiné aux utilisateurs déjà habitués au catalogue de YouTube Music, mais qui souhaitent un lecteur plus souple et personnalisable. Sa version multiplateforme reste toutefois récente et les développeurs continuent d’y apporter des correctifs.