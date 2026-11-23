Écouter YouTube Music tout en utilisant une autre application, retrouver ses morceaux sans connexion ou modifier le son selon ses besoins : Metrolist rassemble toutes ces fonctionnalités dans un même lecteur Android gratuit et open source. Il peut même se connecter à un compte YouTube Music pour retrouver une bibliothèque déjà existante.
YouTube Music, c'est un catalogue considérable, mais l'application officielle n'offre pas la même liberté à tous les utilisateurs, entre autres parce que certaines fonctions sont liées à l'abonnement Premium. Sur Android, Metrolist exploite ce catalogue avec sa propre interface et ajoute plusieurs fonctionnalités destinées à ceux qui veulent davantage de liberté pendant l’écoute.
- Lecture en arrière-plan
- Musique hors connexion
- Réglages audio complets
La musique continue même lorsque le smartphone fait autre chose
Metrolist lit les morceaux et vidéos de YouTube Music en arrière-plan. L’écran peut donc être éteint ou une autre application ouverte sans interrompre la lecture. Il est également possible de télécharger les titres et de les mettre en cache pour qu'ils soient accessibles même hors connexion.
Mais le lecteur ne s’arrête pas là. Il propose un égaliseur, la normalisation du volume, le réglage du tempo et de la tonalité, le fondu entre les morceaux ou encore un minuteur de sommeil. Les paroles synchronisées sont également disponibles. Autant d’options qui permettent d’adapter l’écoute plutôt que de se contenter de lancer un morceau.
Pas besoin de reconstruire sa bibliothèque musicale
Se connecter à son compte YouTube Music permet de synchroniser morceaux, artistes, albums et playlists. Metrolist sert ainsi de lecteur alternatif sans obliger à repartir d’une bibliothèque vide. Il gère également des playlists locales ou en importe, et réorganise les morceaux dans une liste ou une file d’attente.
Cette liberté s’accompagne néanmoins de quelques réserves. Metrolist reste dépendant de YouTube Music et ne fonctionne pas correctement dans les régions où ce service n’est pas disponible. La nouvelle version multiplateforme, lancée en novembre 2026, est désormais disponible sur Android, iOS, Windows, macOS et Linux. Les développeurs préviennent aussi que son utilisation peut contrevenir aux conditions d’utilisation de YouTube.
⚠️ Attention toutefois : l'utilisation d'un tel client alternatif n'est donc pas sans risque pour les comptes : une restriction, voire une suspension, reste possible. L'équipe de Metrolist indique toutefois n'avoir reçu aucun signalement de ce type. Par précaution, mieux vaut éviter d'y connecter son compte principal et privilégier un compte secondaire, voire « jetable », dont la perte aurait peu de conséquences.
Metrolist est destiné aux utilisateurs déjà habitués au catalogue de YouTube Music, mais qui souhaitent un lecteur plus souple et personnalisable. Sa version multiplateforme reste toutefois récente et les développeurs continuent d’y apporter des correctifs.
- Lecture en arrière-plan
- Musique hors connexion
- Réglages audio complets