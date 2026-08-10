Imaginez, vous ouvrez YouTube et les Shorts s'ouvrent automatiquement. Mais ce n’est pas ce que vous vouliez. Cessez d’imaginer, c’est exactement ce qu’il est en train de se passer, au grand dam des utilisateurs.
Depuis plusieurs semaines, un comportement inhabituel de l’application YouTube agace une partie de ses utilisateurs. Au lancement de l’app, celle-ci ouvre directement la section Shorts, sans aucun avertissement préalable. Alors que ce n’est pas un Short que vous souhaitiez voir, YouTube vous l’impose quand même.
Un démarrage imposé sur les Shorts
Le phénomène a été signalé à plusieurs reprises sur Reddit. Des utilisateurs indiquent que YouTube lance automatiquement des Shorts dès l’ouverture de l’application, y compris lorsqu’ils avaient quitté celle-ci sur une autre page que les Shorts. Certains affirment même que cela se produit alors qu'ils ne regardent jamais ce type de contenu vertical.
Les témoignages des internautes parlent clairement des désagréments que cela peut causer. L’un des utilisateurs raconte ainsi avoir réveillé son partenaire par inadvertance, le téléphone étant connecté à des écouteurs au moment où YouTube a lancé un Short automatiquement.
Ce comportement persiste même lorsque l’application a été complètement fermée puis relancée. Le phénomène semble avoir commencé il y a environ quatre mois, selon les premiers signalements recensés. Le nombre de personnes concernées aurait augmenté au fil des semaines.
Un bug, un test ou une décision assumée ?
YouTube n’a pour l’instant fourni aucune explication. La plateforme n'a pas confirmé s’il s’agit d’un bug, d’une fonctionnalité intentionnelle ou d'un test mené sur un groupe restreint d’utilisateurs. Le caractère aléatoire du phénomène (tous les utilisateurs ne le constatent pas) laisse penser qu’il pourrait effectivement s’agir d'une expérimentation.
YouTube multiplie depuis un moment les moyens de mettre les Shorts en avant, afin de concurrencer TikTok et Instagram notamment. Les premières lignes de la page d’accueil y sont largement consacrées, et des Shorts apparaissent parfois à la place des commentaires sous des vidéos classiques.
Une seule solution disponible pour l’instant
En l’absence de correctif officiel, les utilisateurs qui souhaitent éviter ce démarrage automatique n’ont pour l’instant qu’une option : supprimer complètement les Shorts de leur interface.
Cela est possible en fixant la limite de temps quotidienne dédiée aux Shorts à zéro, ce qui les retire de la page d’accueil et des recommandations. Il est également possible de choisir l’option « Ignorer la limite » lorsque le rappel en plein écran apparaît, mais cette solution entraîne des interruptions fréquentes durant la navigation.
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