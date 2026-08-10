ShuntUp

Quelle horreur -_-. Ils sont déjà gérés n’importe comment sur navigateur, que ça soit sur le site mobile que Youtube aime laisser avec ses nombreux bugs (où les shorts ne peuvent même pas être mis en plein écran, alors que le texte en bas occulte parfois un quart de l’écran), ou sur PC (ou pendant longtemps, sur un écran vertical, on perdait un morceau de l’interface - néamoins je viens de vérifier qu’à leur décharge, ça n’est plus le cas), mais ça doit être mes adblocker, bien sûr.

En bonus, depuis quelque temps on continue encore plus dans bisounours land, où après avoir supprimé le compteur de dislikes, maintenant on ne peut plus mettre un pouce bas sur les shorts, donc il n’y a aucun moyen de râler sur un short putaclic, car laisser un commentaire va booster l’étron.

J’ai réouvert l’appli Youtube poussiéreuse sur mon iPhone, et contrairement (évidemment) à la version mobile du site, j’ai effectivement un paramétrage pour le temps accordé aux shorts, mais il ne descend pas sous les 15 minutes (qui est déjà bien au delà de ma gestion autonome). Dommage, ça aurait été sympa de supprimer les shorts de l’interface (même si de toute façon, le choix se poserait alors site web avec shorts ou pubotomisation par l’app).