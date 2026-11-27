Cette exclusivité d'Orange revient à son décodeur Home Cinema, alors que son Décodeur TV 6 sait déjà lire le Dolby Atmos. Ce nouveau boîtier a la particularité de gérer seul l'image et le son, sans barre de son ni ampli à installer à côté. Il cache quatre haut-parleurs dont l'acoustique a été confiée à Bang & Olufsen, avec l'un pour les basses, deux sur les côtés pour spatialiser le son et une voie centrale pour les voix, de quoi garder les commentaires audibles au milieu du vacarme des supporters.