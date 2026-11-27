Orange et Ligue 1+ lancent le son Dolby Atmos sur les matchs du championnat dès dimanche. Les rencontres du dimanche soir passent en audio immersif, mais uniquement sur le décodeur Home Cinema d'Orange, jusqu'au 31 décembre.
Le Dolby Atmos fait son entrée sur Ligue 1+ avec Orange, dès ce week-end avec le choc opposant l'Olympique Lyonnais à l'AS Monaco, ce dimanche 29 novembre. Toutes les affiches de Ligue 1 McDonald's programmées le dimanche à 20h45 cette saison sont d'ailleurs concernées, sur le canal 201 de la TV d'Orange. Mais pour en profiter, il faudra être équipé du nouveau décodeur Home Cinema de l'opérateur, qui en a l'exclusivité jusqu'à la fin de l'année.
Avec le Dolby Atmos, la Ligue 1 prend du relief, d'abord sur Orange
Le principe du Dolby Atmos consiste, pour les non initiés, à placer chaque son dans l'espace, hauteur comprise, au lieu de se contenter de la gauche et de la droite. Les chants d'une tribune remplissent la pièce par exemple, la frappe du ballon claque comme au bord du terrain, et l'ambiance ne reste plus coincée dans l'écran. Orange et Ligue 1+ promettent de faire ressentir « l'énergie du stade », le froid de novembre en moins.
Pour l'aspect pratique, il faut être abonné à Ligue 1+ et aller sur le canal 201 de la TV d'Orange, où le match du dimanche soir sera proposé à chaque journée. La chaîne portée par Ligue 1+ diffuse plus de 600 rencontres cette saison entre la Ligue 1 et la Ligue 3, avec l'intégralité de la Ligue 1 édition 2026/2027.
L'unique diffuseur soigne sa case du dimanche soir et répond à Canal+ qui annonçait dès 2024 l'Atmos sur ses retransmissions sportives, sans oublier que Dolby a promis au dernier CES, la grand-messe de la Tech, de l'étendre au sport en direct aux États-Unis, de la NFL à la NBA.
Le décodeur Home Cinema d'Orange tient son match de gala
Cette exclusivité d'Orange revient à son décodeur Home Cinema, alors que son Décodeur TV 6 sait déjà lire le Dolby Atmos. Ce nouveau boîtier a la particularité de gérer seul l'image et le son, sans barre de son ni ampli à installer à côté. Il cache quatre haut-parleurs dont l'acoustique a été confiée à Bang & Olufsen, avec l'un pour les basses, deux sur les côtés pour spatialiser le son et une voie centrale pour les voix, de quoi garder les commentaires audibles au milieu du vacarme des supporters.
En revanche, aucun haut-parleur ne semble orienté vers le plafond. L'impression d'un son venu d'en haut, propre au Dolby Atmos, devrait donc être simulée par logiciel plutôt que produite physiquement. Des enceintes sans fil, proposées en option pour 80 euros, peuvent élargir la scène. Elles reposent sur Dolby Atmos FlexConnect, qui les calibre automatiquement selon la pièce, une technologie qu'Orange affirme être le premier opérateur au monde à proposer. La 4K, le HDR10+ et le Dolby Vision complètent le tableau.
Combien ça coûte, tout ça ? Le décodeur est réservé aux clients Livebox Max fibre qui ont souscrit leur abonnement depuis octobre 2023. Il coûte 50 euros, plus 40 euros de frais d'échange pour un client Orange. Un nouveau client paie l'offre 47,99 euros par mois la première année, remboursement différé sur facture compris, puis 57,99 euros, avec douze mois d'engagement et 49 euros de mise en service. Il faut encore ajouter l'abonnement Ligue 1+, passé à 19,99 euros par mois avec un an d'engagement pour les nouveaux abonnés, même si la Livebox Max fait économiser 5 euros chaque mois. Pour les autres décodeurs, l'exclusivité court jusqu'au 31 décembre.