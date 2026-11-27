Pour son étude, Cybernews a mesuré la fréquence des recherches d'outils de triche pour 17 grands jeux dans 184 pays, de 2018 à 2026. Ses équipes ont relevé sur Google et Yandex les expressions les plus tapées pays par pays, en anglais et dans les langues locales. Roblox arrive en tête avec plus de 22 millions de recherches. Cybernews relève 482 recherches de triche pour 1 000 joueurs de Roblox, devant Valorant (434) et Call of Duty Warzone (408). Avec 74 recherches pour 1 000 joueurs, Minecraft est six fois moins concerné.

Les pirates profitent de l'anti-triche du jeu. Roblox bloque régulièrement les exécuteurs connus dans son client, et leurs créateurs publient alors de nouvelles versions censées passer inaperçues, d'après BleepingComputer. Les escrocs reprennent cette promesse pour leurs faux outils.

Cet été, on vous a raconté comment de fausses versions « indétectables » de Xeno , un exécuteur très utilisé, circulaient sur des forums de jeu et des serveurs Discord. Avec ce logiciel espion repéré par Bitdefender, les pirates récupèrent les identifiants Roblox, les mots de passe enregistrés dans le navigateur et les jetons Discord de la victime. Ils peuvent aussi enregistrer ses frappes au clavier et capturer les images de sa webcam. En mars, un cybercriminel a mis en vente 50 millions d'identifiants Roblox prétendument volés. Selon Cybernews, ils proviennent probablement d'appareils infectés par un voleur d'informations.