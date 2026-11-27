Roblox concentre plus de la moitié des recherches d'outils de triche dans le monde, selon une étude de Cybernews sur 17 grands jeux. Des pirates diffusent de faux logiciels de triche pour ce jeu et récupèrent les mots de passe enregistrés dans le navigateur de l'ordinateur, ceux des parents compris.
Le téléchargement de Roblox est gratuit. Dans les jeux de la plateforme, les armes puissantes, les avantages VIP et les objets rares coûtent en revanche entre 5 et 50 dollars, d'après Cybernews. Sans carte bancaire, les enfants cherchent des raccourcis gratuits sur YouTube ou Google. Pour tricher sur Roblox, il faut un exécuteur de scripts. Ce programme injecte du code dans le jeu pour automatiser des actions ou débloquer des avantages. Windows Defender affiche une alerte au lancement de ces outils, et les jeunes joueurs ont appris à l'ignorer pour accorder les droits d'administrateur à des fichiers téléchargés sur YouTube ou Discord.
Roblox, premier jeu concerné par les recherches de triche
Pour son étude, Cybernews a mesuré la fréquence des recherches d'outils de triche pour 17 grands jeux dans 184 pays, de 2018 à 2026. Ses équipes ont relevé sur Google et Yandex les expressions les plus tapées pays par pays, en anglais et dans les langues locales. Roblox arrive en tête avec plus de 22 millions de recherches. Cybernews relève 482 recherches de triche pour 1 000 joueurs de Roblox, devant Valorant (434) et Call of Duty Warzone (408). Avec 74 recherches pour 1 000 joueurs, Minecraft est six fois moins concerné.
Les pirates profitent de l'anti-triche du jeu. Roblox bloque régulièrement les exécuteurs connus dans son client, et leurs créateurs publient alors de nouvelles versions censées passer inaperçues, d'après BleepingComputer. Les escrocs reprennent cette promesse pour leurs faux outils.
Cet été, on vous a raconté comment de fausses versions « indétectables » de Xeno, un exécuteur très utilisé, circulaient sur des forums de jeu et des serveurs Discord. Avec ce logiciel espion repéré par Bitdefender, les pirates récupèrent les identifiants Roblox, les mots de passe enregistrés dans le navigateur et les jetons Discord de la victime. Ils peuvent aussi enregistrer ses frappes au clavier et capturer les images de sa webcam. En mars, un cybercriminel a mis en vente 50 millions d'identifiants Roblox prétendument volés. Selon Cybernews, ils proviennent probablement d'appareils infectés par un voleur d'informations.
Les comptes bancaires des parents exposés sur l'ordinateur familial
Si votre enfant lance un faux outil de triche sur l'ordinateur de la maison, les pirates peuvent aussi récupérer vos identifiants bancaires, votre adresse e-mail professionnelle et vos fichiers personnels. « Ce n'est pas seulement leur avatar Roblox qui est en jeu », prévient Cybernews. En France, Cybermalveillance.gouv.fr met en garde contre les voleurs d'informations diffusés sous forme de logiciels de triche et d'extensions pour les jeux vidéo, sur YouTube ou Discord.
Cybernews conseille d'abord de limiter les droits d'administrateur sur le compte Windows de votre enfant. Avec un compte standard, Windows lui demande le mot de passe d'un administrateur avant d'installer un programme. Dans le contrôle parental de Roblox, vous pouvez lier votre compte à celui de votre enfant, après avoir vérifié votre âge avec une pièce d'identité ou une carte bancaire. Vous fixez alors des limites de temps d'écran et de dépenses.
Roblox propose aussi la vérification en deux étapes et la clé d'accès pour protéger le compte. Ces protections bloquent un pirate muni d'un mot de passe volé. Votre navigateur conserve toutefois un jeton de session pour garder votre compte connecté. Avec ce jeton volé, un pirate contourne ces protections. Trois suspects arrêtés en Ukraine en avril se connectaient ainsi aux comptes Roblox de leurs victimes sans mot de passe, selon les enquêteurs ukrainiens cités par Cybernews. Ils sont soupçonnés d'avoir piraté plus de 610 000 comptes.