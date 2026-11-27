Samsung a récemment déployé dans son fief, en Corée du Sud, la version 16.3.27.7 de Samsung Messages via le Galaxy Store, destinée aux appareils équipés de One UI 9 (basé sur Android 17).

L'analyse du fichier APK réalisé par Sam Updater met en évidence des capacités d'IA agentique. La mise à jour enregistre ainsi dix fonctions activées par défaut, conçues pour permettre à des assistants comme Google Gemini d'interagir directement avec la messagerie.