Une IA qui répond à vos messages à votre place, les classe ou les supprime en toute autonomie, ça vous tente ? C'est ce que Samsung serait en train de préparer pour ses prochaines versions logicielles de One UI.
Une analyse du code de la dernière version de l'application Samsung Messages laisse entrevoir la possibilité pour des assistants d'intelligence artificielle de prendre le contrôle de vos messages, préparant ainsi le terrain pour « Galaxy Claw », le futur agent IA du constructeur sud-coréen.
Dix fonctions dédiées à l'automatisation des messages
Samsung a récemment déployé dans son fief, en Corée du Sud, la version 16.3.27.7 de Samsung Messages via le Galaxy Store, destinée aux appareils équipés de One UI 9 (basé sur Android 17).
L'analyse du fichier APK réalisé par Sam Updater met en évidence des capacités d'IA agentique. La mise à jour enregistre ainsi dix fonctions activées par défaut, conçues pour permettre à des assistants comme Google Gemini d'interagir directement avec la messagerie.
Grâce à ces paramètres, un assistant IA pourrait :
- Rédiger et envoyer des textos, répondre à des conversations ou transférer des messages
- Créer des brouillons nécessitant une validation avant envoi
- Supprimer des messages sélectionnés
- Rechercher des échanges précis ou ouvrir un fil de discussion en particulier
- Identifier les messages contenant des coupons ou des promotions au sein de la boîte de réception
- Rechercher des contacts et récupérer leurs coordonnées pour les intégrer à une conversation
Les prémices de Galaxy Claw
Cette mise à jour coïncide avec les préparatifs autour de Galaxy Claw. Repéré plus tôt ce mois-ci au sein de l'application Personal Agent Core de Samsung. Cet agent vise à coordonner des tâches à travers plusieurs applications de l'écosystème, telles que Messages, Gmail, Calendrier et Téléphone.
Pour fonctionner, l'agent nécessite des points d'accès lui permettant d'agir dans chaque service, un rôle que semblent justement remplir ces nouvelles fonctions. Selon les éléments observés, Galaxy Claw pourrait être disponible avec la gamme Galaxy S27 et la version stable de One UI 9.5.
En parallèle, l'analyse du code mentionne la prise en charge des « Content Credentials », un dispositif reposant sur le standard C2PA destiné à vérifier l'origine des fichiers multimédias ainsi que les modifications qu'ils ont subies. Une fonctionnalité que gère déjà iOS 27, présentée en grande pompe par Apple lors de la WWDC.
Pour le moment, l'ensemble de ces outils reste caché dans le code de l'application et n'est pas encore accessible aux utilisateurs.