Les fuites s’accordent sur un module photo rectangulaire pour les prochains Galaxy haut de gamme. Un leaker publie aujourd’hui un croquis qu’il présente comme la version définitive.
Le design des futurs Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra commence à se préciser. Alors que plusieurs fuites évoquaient déjà un changement de forme pour leur module photo, les détails de cette nouvelle disposition restaient encore flous. C’est désormais sur ce point qu'Ice Universe affirme apporter des précisions.
Un bloc photo rectangulaire aux capteurs bien séparés
Sur X, le leaker a publié un croquis censé représenter l’apparence finale des deux smartphones. Quelques heures après sa diffusion, il a même insisté sur la fiabilité de son information : « Confirmé à 100 %, il s’agit du design définitif ». Le dessin présente un large bloc rectangulaire accueillant plusieurs éléments circulaires. Deux grands objectifs sont disposés l’un au-dessus de l’autre, tandis qu’un troisième, plus petit, prend place sur le côté. Le flash LED et l’ouverture du microphone apparaissent juste au-dessus de ce dernier.
Une disposition qui écarterait donc les découpes oblongues parfois évoquées dans les précédentes fuites. Chaque élément conserverait son propre contour circulaire, sans être regroupé avec le flash dans une ouverture allongée. Les fabricants de coques pourraient néanmoins reprendre cette forme pour leurs accessoires.
Galaxy S27 Pro et Ultra : quelles caméras sont attendues ?
Au-delà de l’apparence du module, plusieurs indiscrétions ont déjà évoqué les caractéristiques photographiques des deux modèles. Le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi embarquer un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels.
Le Galaxy S27 Pro reprendrait les deux premiers capteurs, avec une configuration de 200 + 50 mégapixels. Il ferait toutefois une concession sur le zoom. Son téléobjectif serait en effet limité à 12 mégapixels, avec un grossissement optique de 3x.
Cela va sans dire, ces caractéristiques restent à prendre avec les précautions habituelles en attendant une confirmation de Samsung. Le constructeur n’a d’ailleurs pas encore communiqué de date pour la présentation de cette nouvelle génération. Si la firme étoilée reste fidèle à la tradition instaurée il y a plusieurs années, le prochain événement Unpacked devrait avoir lieu en janvier ou février 2027.