Au-delà de l’apparence du module, plusieurs indiscrétions ont déjà évoqué les caractéristiques photographiques des deux modèles. Le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi embarquer un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels.

Le Galaxy S27 Pro reprendrait les deux premiers capteurs, avec une configuration de 200 + 50 mégapixels. Il ferait toutefois une concession sur le zoom. Son téléobjectif serait en effet limité à 12 mégapixels, avec un grossissement optique de 3x.

Cela va sans dire, ces caractéristiques restent à prendre avec les précautions habituelles en attendant une confirmation de Samsung. Le constructeur n’a d’ailleurs pas encore communiqué de date pour la présentation de cette nouvelle génération. Si la firme étoilée reste fidèle à la tradition instaurée il y a plusieurs années, le prochain événement Unpacked devrait avoir lieu en janvier ou février 2027.

