Si une application téléchargée sur iOS ou Android peut être supprimée en quelques secondes, ce n'est pas le cas des applications intégrées dès l'usine dans la partition système d'un appareil, une zone de stockage en lecture seule. Et c'est une particularité d'Android. Concrètement, ces applications font partie intégrante de l'image du système installée en usine, au même titre que les réglages internes. Impossible, donc, pour l'utilisateur, de les désinstaller. Et c'est précisément le cas de SwiftKey sur les Galaxy. Les utilisateurs pouvaient seulement désactiver le clavier virtuel ou annuler ses mises à jour. Selon SamMobile, la bêta 5 de One UI 9, testée sur un Galaxy S26 Ultra, permet désormais une désinstallation totale.

Le gain de stockage reste toutefois limité. La suppression de SwiftKey ne libère qu'environ 55 Mo. Ce n'est donc pas l'app qui permettra de faire de la place à plusieurs centaines de photos…. En soi, la désinstallation n'apporte donc pas grand-chose de concret, si ce n'est quand même la satisfaction de pouvoir se libérer d'un bloatware de Microsoft…

Soulignons au passage que SwiftKey est complètement absent des Galaxy Z Fold8 et Z Fold8 Ultra, ainsi que sur certains modèles milieu de gamme de la série A, comme le Galaxy A57. Il devrait en être de même pour le Z Flip8, attendu avec One UI 9.0.

Microsoft avait racheté Swiftkey en 2016 pour 250 millions de dollars. Le clavier virtuel avait alors été installé plus de 300 millions de fois. La firme de Redmond s'était rapprochée du constructeur coréen pour un partenariat imposant la préinstallation systématique d'Office, OneDrive, OneNote et SwiftKey sur les Galaxy. Il semblerait que la collaboration entre les deux géants touche à sa fin, OneDrive ayant d'ailleurs des applications galerie et Mes fichiers.