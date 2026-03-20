Vous faites partie des très nombreux utilisateurs du clavier SwiftKey ? Alors, faites attention, un changement important arrive !
On fait difficilement plus populaire comme clavier tiers que SwiftKey. Avec près de 1 milliard d'utilisateurs recensés à travers la planète, le clavier virtuel, apprécié pour ses capacités de prédiction, se retrouvent partout sur des smartphones iOS ou Android. Mais l'outil, propriété de Microsoft, va connaître un changement important décidé par le géant américain, qui pourrait vous gêner à l'avenir.
Un compte Microsoft va devenir obligatoire à partir du 31 mai 2026
Jusqu'à aujourd'hui, l'utilisation du clavier SwiftKey était assez ouverte, avec la possibilité de s'y connecter avec un compte Google ou (bien Apple si vous possédez un iPhone). Mais ça, c'était avant, comme nous l'apprend un mail qui vient d'être envoyé par Microsoft.
La firme de Redmond a en effet informé les utilisateurs du clavier virtuel SwiftKey qu'ils devront à l'avenir se connecter à ce dernier à partir d'un compte Microsoft. Une obligation qui débutera à partir du 31 mai 2026, et qui va s'accompagner d'une mesure radicale de la part de Microsoft.
Microsoft allègue une meilleure « protection des données et la confidentialité »
En effet, à cette date, les comptes créés via Google ou Apple seront tout simplement automatiquement supprimés. Cette décision est accompagnée d'un autre mouvement, à savoir le transfert des données de saisie (comme le dictionnaire personnelle) vers les serveurs de Microsoft OneDrive. Pour Microsoft, cette restructuration permettra « d'améliorer la protection des données et la confidentialité ».
À noter que ceux qui utilisent le clavier sans compte, et ne bénéficient donc pas des fonctionnalités réservées aux personnes connectées, peuvent pour le moment toujours utiliser SwiftKey. Quant à ceux que cette annonce échaude, on vous rappelle qu'il existe une alternative assez populaire avec le clavier Gboard de Google (déjà pré-installé par défaut dans tous les smartphones Google Pixel)
- Supporte 5 langues simultanément
- Prédictions pertinentes
- Nombreux thèmes et options de personnalisation