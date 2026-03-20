Jusqu'à aujourd'hui, l'utilisation du clavier SwiftKey était assez ouverte, avec la possibilité de s'y connecter avec un compte Google ou (bien Apple si vous possédez un iPhone). Mais ça, c'était avant, comme nous l'apprend un mail qui vient d'être envoyé par Microsoft.

La firme de Redmond a en effet informé les utilisateurs du clavier virtuel SwiftKey qu'ils devront à l'avenir se connecter à ce dernier à partir d'un compte Microsoft. Une obligation qui débutera à partir du 31 mai 2026, et qui va s'accompagner d'une mesure radicale de la part de Microsoft.