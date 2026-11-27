Encore un rappel pour Waymo, dont les robotaxis s’aventurent sur des voies d’autoroute fermées. Car dès que la vitesse grimpe, le champion de la conduite autonome semble perdre ses moyens.
Waymo a longtemps préféré contourner les autoroutes, quitte à rallonger les trajets de ses clients, qui ne manquaient d’ailleurs pas de s’en plaindre. La filiale d’Alphabet ne s’y est lancée que fin 2025 en connaissant la difficulté de l’exercice, « très facile à apprendre, mais très difficile à maîtriser « selon son co-P.-D.G, Dmitri Dolgov.
Et depuis, elle enchaîne les bourdes. Après des intrusions dans des chantiers en Arizona et en Californie, l’entreprise, qui prépare doucement son lancement en Europe, a suspendu ces trajets spécifiques et rappelé près de 3 900 véhicules en juin. Elle n’a ensuite repris l’autoroute que progressivement, fin juillet, avec un logiciel mis à jour. Mais les difficultés s’enchaînent.
Nouveau rappel
Selon un document de la NHTSA, le régulateur américain de la sécurité routière, Waymo doit cette fois rappeler près de 4 500 véhicules. En cause, 11 incidents survenus depuis le 1er octobre, lors desquels ses voitures ont emprunté des voies fermées pour travaux. 3 d’entre eux ont même eu lieu le 9 novembre, soit 3 jours seulement après un ajustement de leur périmètre de circulation censé justement limiter ce risque.
Mais ce n’est pas tout. Ce 6 novembre un robotaxi a tenté de doubler deux véhicules de la police autoroutière en Californie, alors que ceux-ci ralentissaient volontairement la circulation. Filmée, la manœuvre constitue une infraction qui pourrait valoir une suspension de permis à un conducteur humain.
Dans ce contexte, le DMV californien, chargé des permis et des immatriculations, a banni, la semaine dernière, les véhicules de Waymo des autoroutes de l’État. L’entreprise a, de son côté, suspendu ses courses commerciales sur autoroute dans tous ses marchés américains. À noter que son service de taxis autonomes continue de fonctionner normalement sur les autres routes.
La vitesse change tout
Sur le papier, l’autoroute semble pourtant plus simple. Mais Waymo démontre que ce n’est pas le cas après des millions de kilomètres parcourus en milieu urbain. La vitesse change en effet la donne. Entre 15 et 40 km/h, un coup de frein suffit souvent à se tirer de situations confuses.
Autour de 100 km/h, c’est une autre paire de manches : la distance d’arrêt s’allonge, et une erreur face à un ouvrier ou à un automobiliste en panne est presque toujours fatale. Même demander de l’aide devient délicat, car la réponse d’un opérateur à distance prend du temps.
Phil Koopman, spécialiste des véhicules autonomes à l’université Carnegie Mellon interrogé par The Verge, estime que Waymo bute sur des détails subtils, comme un espace entre deux cônes, depuis son passage à une IA dite « de bout en bout ». Celle-ci apprend à partir d’exemples plutôt que de suivre des règles écrites par des ingénieurs, et se laisse dérouter lorsqu’un élément familier surgit dans un contexte inhabituel.
La société a donc besoin de temps, et il est fort probable que ses rivales se heurteront à des obstacles similaires lorsqu’elles atteindront ce niveau de développement.