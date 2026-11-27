Dans ce contexte, le DMV californien, chargé des permis et des immatriculations, a banni, la semaine dernière, les véhicules de Waymo des autoroutes de l’État. L’entreprise a, de son côté, suspendu ses courses commerciales sur autoroute dans tous ses marchés américains. À noter que son service de taxis autonomes continue de fonctionner normalement sur les autres routes.