Présente dans le noyau Linux depuis 2014, une vulnérabilité critique permet à des pirates de prendre le contrôle à distance de serveurs de fichiers sans disposer du moindre compte sur les machines ciblées. Découverte par un chercheur de l'ANSSI, la faille a depuis été exploitée en laboratoire par une intelligence artificielle.
Après Copy Fail, Dirty Frag et Fragnesia, NFS2ROOT vient gonfler la liste déjà longue des failles d'élévation de privilèges découvertes cette année dans le noyau Linux. Mais là où les précédentes nécessitaient que les pirates disposent déjà d'un accès au système, cette nouvelle vulnérabilité, référencée CVE-2026-99362 (CVSS 9,8/10), peut être exploitée à distance, sans authentification préalable.
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Une faille critique dans le partage de fichiers sous Linux
Pour rappel, NFS (Network File System) est l'un des protocoles de référence en matière de partage de fichiers en réseau. Il permet à plusieurs machines d'accéder à des fichiers stockés sur un serveur distant comme s'ils étaient enregistrés sur leur propre disque. On le retrouve ainsi dans les NAS des particuliers, mais également dans les infrastructures cloud et les environnements Kubernetes des entreprises.
Or, il se trouve que depuis la version 3.16 du noyau Linux, le composant serveur de NFS présente une erreur de gestion de la mémoire qui affecte le cache où il stocke ses dernières réponses pour éviter de traiter deux fois une même opération. Comme le noyau ne vérifie pas correctement que ces réponses tiennent dans l'espace qui leur est réservé, un pirate peut, à l'aide de requêtes spécialement conçues, l'amener à écrire au-delà de la zone mémoire allouée.
Ce débordement de tampon (heap buffer overflow) permet alors à l'attaquant de corrompre des données dont dépend le fonctionnement du noyau et de les manipuler pour lui faire exécuter des commandes avec les privilèges root. Le pirate dispose dès lors des pleins pouvoirs sur la machine et peut dérober les fichiers qu'elle héberge, interrompre ses services ou encore s'attaquer à d'autres équipements du réseau.
Le 17 août dernier, Jérémy Jean, chercheur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), a soumis un correctif aux mainteneurs du noyau Linux. Un peu plus d'un mois plus tard, la société de cybersécurité OpenSec, parvenue aux mêmes conclusions de son côté, leur a transmis un code d'exploitation permettant de prendre le contrôle du système à distance. D'après l'entreprise, c'est son intelligence artificielle Antara qui a découvert la faille et développé l'exploit de bout en bout, sans intervention humaine. Si OpenSec a rendu publique une vidéo de cette démonstration le 25 novembre, elle n'a pas divulgué le code d'exploitation.
Les serveurs exposés sur Internet en première ligne
Pour exploiter NFS2ROOT, un pirate doit pouvoir communiquer, via le port TCP 2049, avec un serveur NFS vulnérable prenant en charge les versions 4.1 ou 4.2 du protocole. Si les équipements exposés sur Internet sont les plus à risque, la faille pourrait aussi permettre à des attaquants ayant déjà infiltré un réseau d'entreprise de prendre le contrôle de ses serveurs de fichiers.
Les correctifs ont été intégrés aux versions 6.12.117, 6.18.61, 7.3.2 et 7.4-rc1 du noyau Linux. Les mainteneurs des différentes distributions pouvant aussi les appliquer à des versions antérieures, les administrateurs sont invités à consulter les bulletins de sécurité propres à leur système (Ubuntu, Debian, Red Hat), à installer les mises à jour disponibles et à redémarrer les machines concernées.
Si l'installation des correctifs doit être différée, OpenSec recommande de restreindre l'accès au port 2049 aux réseaux de confiance ou de désactiver la prise en charge des versions 4.1 et 4.2 de NFS. Aucune exploitation malveillante de la vulnérabilité n'a pour l'heure été signalée.