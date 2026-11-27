Pour rappel, NFS (Network File System) est l'un des protocoles de référence en matière de partage de fichiers en réseau. Il permet à plusieurs machines d'accéder à des fichiers stockés sur un serveur distant comme s'ils étaient enregistrés sur leur propre disque. On le retrouve ainsi dans les NAS des particuliers, mais également dans les infrastructures cloud et les environnements Kubernetes des entreprises.

Or, il se trouve que depuis la version 3.16 du noyau Linux, le composant serveur de NFS présente une erreur de gestion de la mémoire qui affecte le cache où il stocke ses dernières réponses pour éviter de traiter deux fois une même opération. Comme le noyau ne vérifie pas correctement que ces réponses tiennent dans l'espace qui leur est réservé, un pirate peut, à l'aide de requêtes spécialement conçues, l'amener à écrire au-delà de la zone mémoire allouée.

Ce débordement de tampon (heap buffer overflow) permet alors à l'attaquant de corrompre des données dont dépend le fonctionnement du noyau et de les manipuler pour lui faire exécuter des commandes avec les privilèges root. Le pirate dispose dès lors des pleins pouvoirs sur la machine et peut dérober les fichiers qu'elle héberge, interrompre ses services ou encore s'attaquer à d'autres équipements du réseau.

Le 17 août dernier, Jérémy Jean, chercheur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), a soumis un correctif aux mainteneurs du noyau Linux. Un peu plus d'un mois plus tard, la société de cybersécurité OpenSec, parvenue aux mêmes conclusions de son côté, leur a transmis un code d'exploitation permettant de prendre le contrôle du système à distance. D'après l'entreprise, c'est son intelligence artificielle Antara qui a découvert la faille et développé l'exploit de bout en bout, sans intervention humaine. Si OpenSec a rendu publique une vidéo de cette démonstration le 25 novembre, elle n'a pas divulgué le code d'exploitation.