Pour rappel, les deux vulnérabilités PHP2Shell, référencées CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619, permettent à un attaquant non authentifié d'exécuter du code à distance sur un serveur PHP vulnérable. Ces commandes s'exécutent toutefois avec les droits limités du serveur web, qui ne peut normalement pas modifier les fichiers système les plus sensibles. Pour contourner cette restriction, les pirates à l'origine de la campagne retracée par Dream Research ont exploité une troisième vulnérabilité, CVE-2026-46300, surnommée Fragnesia.

Évaluée à 7,8 sur l'échelle CVSS, Fragnesia appartient à la même famille que Dirty Frag. Elle touche le sous-système XFRM ESP-in-TCP du noyau Linux, qui permet de transporter des paquets IPsec chiffrés à travers des connexions TCP. Pour déchiffrer ces paquets, Linux manipule des fragments de données en mémoire, parfois partagés avec le cache de fichiers du système. Le noyau doit alors en créer une copie avant de les modifier afin de préserver les données d'origine, étape que Fragnesia permet de faire sauter pour altérer directement, en mémoire, le contenu de fichiers normalement protégés contre l'écriture.

Les chercheurs ont retrouvé les outils et les journaux d'une attaque conçue sur mesure pour compromettre des pare-feu Palo Alto Networks exécutant des versions vulnérables de PAN-OS 12.1 et 12.2. Sans avoir à fournir d'identifiants de connexion, les pirates ont pu prendre pied sur ces équipements grâce à PHP2Shell, puis exploiter Fragnesia pour modifier les règles d'authentification de Linux et accéder au compte root sans mot de passe. Ils ont ensuite installé un webshell PHP, se réservant ainsi la possibilité de revenir ultérieurement. Le tout en moins de quinze minutes, d'après les éléments recueillis.