La vulnérabilité affecte l’interface de gestion de PAN-OS, utilisée par les administrateurs pour configurer les pare-feu et superviser leur fonctionnement. Elle permet d’injecter du code dans le système et de l’exécuter avec les privilèges root, le niveau d’autorisation le plus élevé. Un pirate pourrait ainsi intervenir directement sur le système d’exploitation de l’équipement, au-delà des fonctions normalement accessibles depuis son interface d’administration.

L’exploitation nécessite toutefois deux conditions. L’attaquant doit déjà disposer d’un accès authentifié avec des privilèges élevés et pouvoir communiquer avec l'interface de gestion par le réseau. La faille ne permet donc pas de prendre le contrôle d'un pare-feu sans identifiants, contrairement à d’autres vulnérabilités découvertes cette année. Elle représente en revanche un risque important lorsqu’un compte privilégié a été compromis, en particulier si l'interface d’administration est accessible depuis un réseau non fiable.

Palo Alto Networks attribue à CVE-2026-0322 un score de gravité de 8,6 sur 10 et confirme avoir observé une exploitation très limitée. L’éditeur a également publié trois adresses IP associées à des tentatives d’attaque : 66.42.72[.]14, 208.83.239[.]114 et 149.248.47[.]234. Il ne précise toutefois ni l’identité des attaquants, ni les circonstances de ces opérations, ni si celles-ci ont permis de compromettre des équipements.