Pour retrouver le suspect, les enquêteurs allemands ne se sont pas contentés de suivre les traces laissées par les cyberattaques. Les spécialistes de la police criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LKA) et du service central de lutte contre la cybercriminalité (ZAC) sont parvenus à infiltrer Qilin et à observer ses activités pendant plusieurs mois, sans éveiller les soupçons de ses membres.

Selon le ministre régional de l'Intérieur, Herbert Reul, les enquêteurs ont réussi à accéder discrètement aux ordinateurs des pirates, à étudier leur infrastructure et à retracer les mouvements de cryptomonnaies. Ce travail leur aurait permis d'associer une identité réelle à l'un des pseudonymes utilisés au sein du groupe. La coopération avec les autorités japonaises a ensuite permis de localiser et d'interpeller le suspect à Osaka.

Le jeune Russe est notamment soupçonné d'avoir participé à une attaque menée en septembre 2024 contre une entreprise allemande de logistique. Les pirates auraient chiffré ses données et menacé de publier les fichiers dérobés pour obtenir une rançon d'environ 150 000 euros en bitcoins.

Son extradition a été autorisée par la justice japonaise, malgré l'absence de traité bilatéral entre les deux pays. Les enquêteurs allemands poursuivent désormais leurs investigations, baptisées « opération Albus », en référence au personnage de Dumbledore dans Harry Potter.