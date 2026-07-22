Les incidents analysés par Arctic Wolf ont tous commencé par l’exploitation de CVE-2026-0257 sur des pare-feu Palo Alto Networks, une faille qui permet, dans certaines configurations, de contourner l’authentification de GlobalProtect et d’établir une session VPN sans identifiants valides.

Une fois dans le réseau, les attaquants ont extrait des identifiants de la mémoire de Windows, récupéré une copie de la base Active Directory et utilisé des comptes administrateurs compromis pour progresser d’une machine à l’autre, avant de copier et de lancer Qilin à distance avec PsExec, un outil légitime de Microsoft conçu pour exécuter des programmes sur d’autres postes du réseau.

À partir de ce scénario commun, les opérations ont toutefois pris des directions différentes : dans les attaques les plus rapides, les opérateurs sont passés directement au chiffrement, tandis que d’autres intrusions ont donné lieu au vol de données, au déploiement de plusieurs outils d’accès à distance et au ciblage des sauvegardes avant l’exécution du ransomware, dans une logique de double extorsion.

Une diversité qui renforce l’hypothèse de plusieurs affiliés exploitant la même faille et partageant une partie de leurs outils, mais conduisant ensuite leurs attaques selon leurs propres méthodes.