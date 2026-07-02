D’après les éléments transmis à BleepingComputer, SOCRadar aurait identifié un serveur Windows utilisé dans l’infrastructure FortiBleed. Son analyse aurait permis de retrouver des traces d’accès aux panneaux de négociation de l’écosystème INC / Lynx, ces interfaces utilisées par les attaquants pour dialoguer avec leurs victimes, fixer les montants réclamés et gérer les menaces de publication de données.

En clair, au moins un opérateur lié à l’infrastructure FortiBleed aurait aussi eu accès aux outils internes du gang de ransomware. Une piste d’autant plus sérieuse que SOCRadar dit également avoir relevé des recoupements entre des données collectées via FortiBleed et des victimes ou cibles déjà liées à des opérations d’INC, sans pour autant attribuer l’intégralité de la campagne actuelle à INC / Lynx.

Pour rappel, INC Ransom est actif depuis mi-2023 dans le milieu du ransomware-as-a-service. Lynx, apparu mi-2024, est de son côté souvent présenté comme une évolution ou un changement de nom d’INC, plutôt que comme un groupe entièrement distinct. Les deux noms sont associés à des campagnes d’extorsion contre des organisations publiques et privées, notamment dans la santé, l’éducation, l’administration et les services.