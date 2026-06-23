En analysant la campagne FortiBleed, les équipes de SOCRadar indiquent avoir identifié l’usage d’un outil maison baptisé FortigateSniffer. Écrit en Go, il aurait été déployé après obtention d’un accès administrateur aux pare-feu FortiGate ciblés. Son rôle n’était pas d’exploiter une faille inédite, mais de détourner une commande légitime de FortiOS, diagnose sniffer packet, normalement utilisée par les administrateurs pour inspecter en temps réel le trafic qui transite par un pare-feu FortiGate afin de diagnostiquer des problèmes réseau.

D’après le rapport, les attaquants l’auraient utilisée pour surveiller les échanges susceptibles de contenir des informations d’authentification, directement depuis les équipements déjà compromis. Un emplacement stratégique, puisqu’un pare-feu FortiGate peut se trouver entre les accès distants, les services internes et les annuaires d’entreprise, et, par conséquent voir circuler des flux liés aux connexions des utilisateurs et utilisatrices, y compris les identifiants associés.

SOCRadar évoque ainsi une surveillance de nombreux protocoles et services, parmi lesquels Kerberos, LDAP, NTLM, RADIUS, SMB, RDP, WinRM, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SMTP, IMAP, POP3, FTP ou Telnet. Les données capturées auraient ensuite été retraitées par les cybercriminels pour en extraire des éléments exploitables, comme des mots de passe en clair, des hashs, des tickets Kerberos, des éléments NTLM, des cookies de sessions, ou encore des identifiants liés aux bases de données et aux messageries.

L’accès initial aux pare-feu compromis n’aurait donc été qu’une première étape, destinée à collecter un maximum de secrets pour rebondir vers des services internes qui n’étaient pas exposés au départ, et ainsi propager l’intrusion.