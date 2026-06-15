Dans le détail, CVE-2026-0257 touche les composants portail et passerelle GlobalProtect de PAN-OS, chargés de gérer les connexions VPN des utilisateurs et utilisatrices autorisés à rejoindre le réseau de leur organisation à distance.

Dans les configurations vulnérables, un attaquant peut contourner les contrôles d’authentification et initier une session VPN sans disposer d’identifiants valides. Selon les règles d’accès appliquées, cette connexion peut ensuite lui ouvrir l’accès à des ressources internes, faciliter la reconnaissance du réseau ou servir d’appui à d’autres actions si des services sensibles sont joignables depuis le VPN.

L’exploitation aurait débuté le 17 mai dernier. Selon Palo Alto Networks, les attaquants ont surtout sondé des équipements accessibles depuis Internet, et seule une petite partie de ces tentatives a vraiment abouti à l’établissement de sessions VPN. L’éditeur précise aussi ne pas avoir relevé, pour l’heure, d’activité au-delà de la connexion initiale dans les environnements touchés.

La faille affecte plusieurs branches de PAN-OS, dont les versions 10.2, 11.1, 11.2 et 12.1, ainsi que des déploiements Prisma Access. Panorama et Cloud NGFW ne sont pas concernés par cette vulnérabilité.