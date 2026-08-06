Les administrateurs systèmes affrontent une nouvelle faille d'élévation de privilèges, après Copy Fail et Dirty Frag, deux failles similaires recensées plus tôt cette année. Sur une machine vulnérable, un compte sans droit particulier assemble une action réseau saturée de centaines de sous-actions de suivi de connexion. Le champ de longueur bascule alors au-delà de sa limite de 16 bits. Le noyau lit ensuite des données fournies par ce même compte comme s'il s'agissait de nouvelles actions légitimes. En exploitant cette confusion, le compte accède à des zones de mémoire du noyau, puis puise dans ces données l'identifiant d'un processus du système hôte. Il fait ensuite chuter à zéro les droits associés à ce processus. Le compte modifie alors le fichier sudoers et ouvre un shell root. Le chercheur a publié ce code avec des repères déjà calculés pour environ 800 versions de noyau x86-64, et une méthode de calcul à la volée pour les versions restantes.

Les branches stables 5.15.212, 6.1.178, 6.6.145, 6.12.97, 6.18.40 et 7.1.5 embarquent désormais ce correctif. Les séries 6.13 à 6.17 et 6.19, de même que la 7.0, ont atteint leur fin de vie et n'en recevront pas. Quand l'installation d'un noyau corrigé n'est pas possible, un administrateur ferme cet accès en bloquant le chargement du module. La commande echo 'install openvswitch /bin/false' > /etc/modprobe.d/ovswrap.conf empêche tout nouveau chargement, à condition qu'aucune instance du module ne soit déjà active en mémoire. Amazon Linux 2, Debian 11, Rocky Linux 8 et Ubuntu 20.04 échappent au problème, car leurs noyaux plus anciens n'ont jamais reçu la modification de mars 2025. En désactivant les espaces de noms utilisateur non privilégiés, un administrateur retire cette voie d'accès à un compte local, mais laisse ouverte celle d'un conteneur déjà doté de la capacité réseau requise. Le chercheur a jugé cette dernière voie théoriquement atteignable, sans l'intégrer au code rendu public.