Sur 332 jouets prélevés en 2025 sur les plateformes de commerce en ligne puis analysés en laboratoire, la Répression des fraudes (DGCCRF) a trouvé 40 % de produits dangereux pour les enfants. Avant Noël, le ministre du Commerce, Serge Papin, vous conseille d'acheter vos cadeaux en magasin.
Ces résultats viennent des contrôles menés par la DGCCRF tout au long de l'année 2025. Ses agents ont inspecté près de 2 300 entreprises qui vendent des jouets et envoyé 1 010 références au laboratoire, dont les 332 jouets des plateformes. Sur l'ensemble de ces 1 010 jouets, 60 % étaient non conformes et 32 % dangereux. Les enquêteurs ont prélevé en priorité les produits les plus à risque, et Bercy demande de ne pas étendre ces taux à l'ensemble des jouets vendus en France. Sur les seuls jouets des plateformes, la part de produits dangereux est de 40 %, et celle des non conformes de 77 %, des taux « nettement supérieurs à la moyenne du marché » pour le ministère, qui met en cause les vendeurs extra-européens des grandes places de marché. Entre le Black Friday et Noël, il va falloir redoubler de vigilance.
Près de 380 000 jouets dangereux retirés du marché en 2026
Plus de 260 000 jouets dangereux ont été retirés du marché et rappelés en 2025, soit 0,1 % des jouets vendus cette année-là. Le total provisoire de 2026 est de près de 380 000 unités, en hausse de 46 %, signe de « l'intensification des contrôles » d'après Bercy. Lors de l'enquête annuelle de la DGCCRF sur les places de marché, publiée en décembre 2025, les enquêteurs avaient analysé 70 jouets seulement, et plus de 60 % d'entre eux étaient dangereux.
Serge Papin vous demande donc de vous « méfier » des offres trop attractives. Pour lui, la plupart de ces produits importés à bas prix enfreignent les normes européennes de qualité et de sécurité. « Tournez-vous vers les commerces physiques, les enseignes spécialisées, les acteurs que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir confiance », a-t-il conseillé. Si vous achetez quand même sur Internet, le Gouvernement vous conseille de choisir un jouet adapté à l'âge de l'enfant et marqué CE, de lire les avis et de vérifier l'identité du vendeur.
Le ministre a réuni à Bercy la cellule VigE-Commerce, qui coordonne depuis six mois la surveillance des plateformes par les services de l'État. En 2026, les agents de la DGCCRF ont contrôlé près de 1 900 entreprises qui vendent des jouets, dont 375 sur les grandes places de marché. Bruxelles a sanctionné deux plateformes chinoises cette année. La Commission européenne a infligé 200 millions d'euros d'amende à Temu, notamment pour des jouets pour bébés dangereux, puis 550 millions d'euros à AliExpress. Elle leur reproche de mal maîtriser les risques liés aux produits dangereux vendus sur leurs sites, une obligation du règlement européen sur les services numériques (DSA). Temu et AliExpress contestent ces amendes, qu'elles trouvent disproportionnées.
Comment le laboratoire de Villeneuve-d'Ascq teste vos jouets
La DGCCRF dispose de deux laboratoires, à Marseille et à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, selon ici Nord. Serge Papin a visité le second, rattaché au Service commun des laboratoires, où les équipes testent près de 700 jouets par an. Elles vérifient que chaque produit respecte les règles européennes et françaises.
Une partie des tests porte sur la chimie. « Dans un textile, on peut retrouver des métaux lourds, donc on a une norme à appliquer pour vérifier la teneur en plomb, en mercure », explique le responsable des jeux du laboratoire.
D'autres essais sont mécaniques. Un analyste tire sur les coutures d'une petite peluche jaune avec une force de 7 kilos, pour reproduire le geste d'un enfant. La couture a craqué. Il a alors enfoncé dans la déchirure une sonde en guise de doigt et touché le rembourrage. « On voit que le jouet est non conforme et dangereux car la bourre est accessible », conclut-il.
Pour un hochet rempli de petites billes, l'équipe simule une chute avec une masse d'un kilo et de 10 centimètres de diamètre lâchée sur le jouet. Celui du jour a tenu, la soudure intacte et les billes à l'intérieur.
Les jouets à la mode obligent le laboratoire à inventer de nouvelles méthodes d'analyse. C'est le cas des squishies, ces petites boules anti-stress très populaires. « On suit les tendances, on reçoit des échantillons de ces jouets. Le but c'est de tester ce que vont consommer les Français », résume un membre de l'équipe.