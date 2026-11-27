Plus de 260 000 jouets dangereux ont été retirés du marché et rappelés en 2025, soit 0,1 % des jouets vendus cette année-là. Le total provisoire de 2026 est de près de 380 000 unités, en hausse de 46 %, signe de « l'intensification des contrôles » d'après Bercy. Lors de l'enquête annuelle de la DGCCRF sur les places de marché, publiée en décembre 2025, les enquêteurs avaient analysé 70 jouets seulement, et plus de 60 % d'entre eux étaient dangereux.

Serge Papin vous demande donc de vous « méfier » des offres trop attractives. Pour lui, la plupart de ces produits importés à bas prix enfreignent les normes européennes de qualité et de sécurité. « Tournez-vous vers les commerces physiques, les enseignes spécialisées, les acteurs que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir confiance », a-t-il conseillé. Si vous achetez quand même sur Internet, le Gouvernement vous conseille de choisir un jouet adapté à l'âge de l'enfant et marqué CE, de lire les avis et de vérifier l'identité du vendeur.

Le ministre a réuni à Bercy la cellule VigE-Commerce, qui coordonne depuis six mois la surveillance des plateformes par les services de l'État. En 2026, les agents de la DGCCRF ont contrôlé près de 1 900 entreprises qui vendent des jouets, dont 375 sur les grandes places de marché. Bruxelles a sanctionné deux plateformes chinoises cette année. La Commission européenne a infligé 200 millions d'euros d'amende à Temu, notamment pour des jouets pour bébés dangereux, puis 550 millions d'euros à AliExpress. Elle leur reproche de mal maîtriser les risques liés aux produits dangereux vendus sur leurs sites, une obligation du règlement européen sur les services numériques (DSA). Temu et AliExpress contestent ces amendes, qu'elles trouvent disproportionnées.