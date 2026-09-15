L'accord anticipe aussi la grande réforme de l'Union douanière européenne, comparable à une refonte des règles qui encadrent l'arrivée des produits achetés hors UE, notamment via les petits colis du e-commerce. Dans ce chantier, la DGCCRF sera désormais consultée pour faire savoir à la Douane quelles données lui sont utiles. C'est à savoir également, un accompagnement renforcé des entreprises sera mis en place, que ce soit sur les salons professionnels, dans les guides pratiques ou durant des formations et webinaires, pour les aider à mieux comprendre et respecter leurs obligations. Du côté du gouvernement, l'objectif assumé est de remettre les plateformes qui contournent les règles sur un pied d'égalité avec les commerces qui les respectent, une manière de rétablir une concurrence plus loyale.