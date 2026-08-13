En 2029, le règlement fixe un objectif de collecte séparée d’au moins 90 % pour certaines bouteilles en plastique et certains contenants métalliques à usage unique. La consigne constitue le mécanisme de référence, mais les États pourront éviter de l’imposer s’ils remplissent déjà les conditions prévues par le texte.



C’est surtout 2030 qui devrait marquer un changement visible dans les rayons et pour les colis. Les emballages groupés, de transport et de commerce électronique devront limiter leur taux d’espace vide à 50 % maximum, sous réserve des exceptions et contraintes fonctionnelles prévues par le règlement. Les emballages inutilement surdimensionnés seront donc beaucoup plus encadrés.



Plusieurs catégories d'emballages plastiques à usage unique seront également interdites : les barquettes et sachets de fruits et légumes frais pour des lots de moins de 1,5 kg, les miniatures de shampoing, gel ou savon en flacon individuel de 50 ml ou moins dans les hôtels, la vaisselle jetable pour la consommation sur place en restauration ou encore les sachets de condiments individuels.



Des exceptions resteront possibles lorsque l’emballage est nécessaire pour des raisons d’hygiène, de sécurité alimentaire, de santé publique ou en raison des caractéristiques du produit.



Le PPWR ne bouleverse donc pas immédiatement les habitudes des consommateurs français. Depuis le 12 août, les changements les plus concrets concernent surtout la conformité des emballages, les PFAS et le principe de recyclabilité. Les effets les plus visibles arriveront ensuite progressivement jusqu’en 2030.