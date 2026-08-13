Depuis le 12 août 2026, le nouveau règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages, ou PPWR, est devenu applicable dans l’Union européenne. Certaines obligations s'appliquent dès maintenant (PFAS, déclaration de conformité) mais les changements que verront vraiment les consommateurs arriveront en 2028 pour les logos de tri, et en 2030 pour les cartons surdimensionnés et les premières interdictions.
Le PPWR, pour Packaging and Packaging Waste Regulation, est entré en vigueur le 11 février 2025. Il couvre pratiquement tous les emballages mis sur le marché européen, qu’ils soient destinés aux particuliers, aux professionnels, au transport ou au commerce en ligne. Son objectif est clair : réduire la quantité d’emballages produits, améliorer leur recyclabilité et développer leur réemploi. Mais toutes les mesures ne suivent pas le même calendrier.
Ce qui change réellement depuis le 12 août
Le changement le plus net concerne les PFAS. Les emballages destinés au contact alimentaire ne peuvent plus être mis sur le marché s'ils dépassent les seuils européens fixés pour ces substances chimiques persistantes, utilisées notamment pour leurs propriétés antiadhésives ou imperméabilisantes.
Tout se joue ici sur la notion de mise sur le marché, c'est-à-dire la première mise à disposition d'un emballage dans l'Union, et non sa date de fabrication. Les produits déjà livrés aux distributeurs ou déjà présents en rayon avant le 12 août ont franchi cette étape : ils peuvent continuer à circuler et n'ont pas à être retirés. À l'inverse, un lot encore détenu par son fabricant, ou une importation qui n'est pas encore entrée sur le marché européen, devra respecter les nouvelles exigences, même s'il a été produit en juillet. Sur les PFAS, il n'y a pas de période transitoire permettant d'écouler ces stocks-là.
Le PPWR renforce également la traçabilité. Les fabricants doivent établir une documentation technique et une déclaration UE de conformité, tandis que les importateurs et distributeurs ont des obligations de vérification. Le terme « fabricant » ne désigne d'ailleurs pas nécessairement celui qui produit physiquement le carton ou le flacon : une entreprise mettant un emballage sur le marché sous son propre nom peut elle aussi endosser cette responsabilité. Cela ne signifie donc pas qu'un petit commerçant doit faire analyser lui-même ses emballages, mais il devra davantage s'assurer que ses fournisseurs respectent les règles applicables.
La recyclabilité devient une exigence de principe dès aujourd’hui. En pratique, toutefois, le système européen harmonisé qui permettra de classer les emballages selon leurs performances et d’exclure les moins recyclables ne deviendra pleinement contraignant qu’à partir de 2030.
De nouvelles contraintes, mais pas de « taxe PPWR »
Soyons clairs, le règlement ne crée aucune taxe européenne directement facturée aux consommateurs. En revanche, la transition pourra générer des coûts pour les entreprises : nouveaux emballages, changement de fournisseurs, adaptation de la logistique, documentation ou dispositifs de réemploi. Ces dépenses pourront être absorbées ou, éventuellement, répercutées dans les prix.
En France, un autre chantier se superpose au PPWR : la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur consacrée aux emballages professionnels. Cette REP n’a pas été créée par le PPWR : son principe avait déjà été posé par la loi AGEC de 2020. Son cadre actuel est toutefois articulé avec les nouvelles obligations européennes.
Son déploiement opérationnel, initialement prévu au 1ᵉʳ juillet 2026, a été repoussé au 1ᵉʳ janvier 2027. Les entreprises concernées devront adhérer à un éco-organisme d’ici la fin de l’année, tandis que les barèmes financiers pour 2027 doivent être publiés à partir de septembre. Pour les professionnels français, l’enjeu vient donc autant du PPWR lui-même que de l’empilement de plusieurs calendriers réglementaires.
2027, 2028, 2029, 2030 : les changements visibles pour les consommateurs
La première échéance tombe le 12 février 2027 : les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie concernés qui vendent des boissons ou des aliments préparés à emporter devront permettre aux clients d’utiliser leur propre contenant, sans tarif supérieur ni conditions moins favorables.
2028 concentre deux échéances. En février, certains établissements devront proposer une option d'emballage réutilisable dans le cadre d'un système de réemploi, avec des exemptions pour les microentreprises. Puis, à partir du 12 août, les emballages devront porter une étiquette harmonisée à pictogrammes indiquant leur composition, pour faciliter le tri ; l'obligation vise tous les emballages, y compris ceux du commerce en ligne, sauf les emballages de transport. Les logos ne seront donc plus différents d'un pays à l'autre, même si les consignes de tri, elles, resteront nationales.
En 2029, le règlement fixe un objectif de collecte séparée d’au moins 90 % pour certaines bouteilles en plastique et certains contenants métalliques à usage unique. La consigne constitue le mécanisme de référence, mais les États pourront éviter de l’imposer s’ils remplissent déjà les conditions prévues par le texte.
C’est surtout 2030 qui devrait marquer un changement visible dans les rayons et pour les colis. Les emballages groupés, de transport et de commerce électronique devront limiter leur taux d’espace vide à 50 % maximum, sous réserve des exceptions et contraintes fonctionnelles prévues par le règlement. Les emballages inutilement surdimensionnés seront donc beaucoup plus encadrés.
Plusieurs catégories d'emballages plastiques à usage unique seront également interdites : les barquettes et sachets de fruits et légumes frais pour des lots de moins de 1,5 kg, les miniatures de shampoing, gel ou savon en flacon individuel de 50 ml ou moins dans les hôtels, la vaisselle jetable pour la consommation sur place en restauration ou encore les sachets de condiments individuels.
Des exceptions resteront possibles lorsque l’emballage est nécessaire pour des raisons d’hygiène, de sécurité alimentaire, de santé publique ou en raison des caractéristiques du produit.
Le PPWR ne bouleverse donc pas immédiatement les habitudes des consommateurs français. Depuis le 12 août, les changements les plus concrets concernent surtout la conformité des emballages, les PFAS et le principe de recyclabilité. Les effets les plus visibles arriveront ensuite progressivement jusqu’en 2030.
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