MattS32

Concernant les câbles, sur le plan de l’alimentation, pour la plupart des appareils n’importe quel câble fait très bien l’affaire : un câble USB-C c’est minimum 60W (tous les câbles USB-C doivent supporter les tensions jusqu’à 20V et les intensités jusqu’à 3A, l’e-marker n’est nécessaire que pour augmenter l’intensité, jusqu’à 5A, et/ou la tension, jusqu’à 48V), ce qui suffit pour les besoins de tous les appareils concernés par l’obligation à ce jour (même si ça permet pas forcément d’aller à leur vitesse maximale de charge), à part certains ordinateurs portables.

Pour ce qui est du frein à l’évolution, cette obligation tombe plutôt au bon moment : le moment où on a justement une connectique très performante, qui répondra à énormément de besoins à long terme.

Sur le plan de l’alimentation, elle permet déjà 240W, et la logique voudrait que les appareils qui aujourd’hui se contentent de 240W n’auront pas besoin de plus à long terme. Au contraire, on cherche aujourd’hui plutôt à réduire les consommations de la plupart des appareils.

Sur le plan de l’échange de données, la prise USB-C permet d’avoir 4 canaux à 40 Gbit/s. Et ce n’est peut-être pas le maximum théoriquement possible… Donc là encore, il y a de quoi voir venir, surtout qu’une bonne part des appareils concernés par cette obligation de prise USB-C n’ont tout simplement pas du tout besoin de transfert de données, ou en tout cas pas à plusieurs Gbit/s (claviers, souris, casques, manettes, électroportatif, etc…). Et même pour les smartphones et tablettes, ça laisse pas mal de marge.

Enfin, la présence d’une prise USB-C n’empêche pas de mettre aussi une autre prise si un jour la prise USB-C devient vraiment limitante, et il n’est pas exclu non plus que la loi évolue le cas échéant pour autoriser à utiliser cette nouvelle prise plus performante seule.

D’ailleurs dans cette optique, interdire les chargeurs a câble captif va justement dans le sens d’une facilitation du passage à une autre prise dans le futur si le besoin se présente : en changeant juste le câble, on pourra garder l’ancien chargeur.