Sujet délicat que celui de l'intégration de la mémoire vive aux processeurs. Intel a déjà tenté l'expérience par le passé, mais Razor Lake pourrait marquer un changement plus durable.
L'année 2027 d'Intel promet d'être riche en nouveautés processeurs. D'un côté, le retour de Raptor Lake avec une petite (et ultime ?) gamme de puces. De l'autre, l'entrée en scène de Nova Lake et, sans aucun doute, des informations complémentaires autour de Razor Lake qui fait déjà parler de lui.
Razor Lake, pas avant fin 2027 ou début 2028
Selon les dernières informations que nous avons pu recueillir, Intel aurait bel et bien dans l'idée d'organiser un événement autour de son architecture Nova Lake fin février à Berlin.
Un événement qui sera logiquement l'occasion de présenter en détail cette nouvelle gamme de processeurs et, pourquoi pas, de commercialiser les tout premiers modèles dans la foulée. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Nova Lake, quand bien même Intel joue gros sur ce dossier. Non, c'est la génération d'après qui nous intéresse aujourd'hui, Razor Lake.
Pas attendu avant, au mieux, la toute fin d'année prochaine et, plus sans doute de manière plus vraisemblable, début 2028, Razor Lake devrait notamment être l'occasion de présenter un APU redoutablement équipé. On parle ici d'une puce dotée de 16 cœurs CPU avec une répartition estimée en 4 cœurs performants (P), 8 cœurs efficaces (E) et 12 cœurs basse consommation (LPE).
Plus important encore, la partie GPU devait être représentée par 12 cœurs qui, en plus d'être plutôt nombreux, devaient se reposer sur la plus moderne des générations Intel, les Xe3P. Mais Razor Lake, c'est aussi l'hypothèse d'une puce orientée gaming, un CPU avec 12 cœurs Coyote Cove (P-cores), sans aucun cœur efficace (E-cores) et un supplément de cache « bLLC ».
Razor Lake serait aussi l'occasion de reposer la question de la mémoire vive intégrée – ou non, donc – au package du processeur. Une question à laquelle ont déjà répondu des entreprises comme Apple ou Qualcomm, mais qui semble diviser chez Intel.
Jusqu'à 128 Go de LPDDR5X intégrés à la puce
Plusieurs gammes de processeurs Intel sont déjà commercialisées avec de la mémoire vive intégrée au package. C'est notamment le cas dans les branches dédiées aux puces pour ordinateurs portables.
Les empreintes pour quatre puces de LPDDR5X sont bien visibles. © VideoCardz
À la manière de Lunar Lake sur les Core Ultra 200, Razor Lake pourrait donc bien aussi avoir sa composante « memory-on-package » avec de la LPDDR5X intégrée au package de chaque puce. La confirmation nous est venue tout récemment avec la diffusion de deux clichés par nos confrères du site VideoCardz, deux clichés d'un prototype de CPU Razor Lake-AX.
Bien sûr, il est encore trop tôt pour conclure de manière définitive, d'autant que les deux clichés sont « incomplets ». On y voit bien la puce Razor Lake-AX et son package, mais il n'est pas question de puces mémoire sur ces photos : on ne voit que l'empreinte laissée pour chaque chip. Quatre empreintes pour un maximum de quatre puces.
Des informations qui collent avec des précédentes rumeurs et semblent venir confirmer qu'un processeur Razor Lake-AX pourra être accompagné de 32 à 128 Go de mémoire vive LPDDR5X. Notez que de telles configurations sont là pour confirmer que Razor Lake-AX serait bien vu par Intel comme un possible concurrent aux solutions Halo d'AMD.