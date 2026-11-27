Selon les dernières informations que nous avons pu recueillir, Intel aurait bel et bien dans l'idée d'organiser un événement autour de son architecture Nova Lake fin février à Berlin.

Un événement qui sera logiquement l'occasion de présenter en détail cette nouvelle gamme de processeurs et, pourquoi pas, de commercialiser les tout premiers modèles dans la foulée. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Nova Lake, quand bien même Intel joue gros sur ce dossier. Non, c'est la génération d'après qui nous intéresse aujourd'hui, Razor Lake.

Pas attendu avant, au mieux, la toute fin d'année prochaine et, plus sans doute de manière plus vraisemblable, début 2028, Razor Lake devrait notamment être l'occasion de présenter un APU redoutablement équipé. On parle ici d'une puce dotée de 16 cœurs CPU avec une répartition estimée en 4 cœurs performants (P), 8 cœurs efficaces (E) et 12 cœurs basse consommation (LPE).