Waze affiche une nouvelle alerte quand vous approchez d'un passage piéton surélevé, sur votre smartphone, sur Android Auto et sur CarPlay. Jusqu'ici, l'application de Google vous annonçait un simple ralentisseur à leur place, et l'alerte n'apparaît que si les éditeurs de la carte ont ajouté le passage.
Vous le connaissez, sur nos routes, chaque ralentisseur trapézoïdal, avec son plateau et ses deux pentes, porte obligatoirement un passage piéton, d'après le décret de 1994 qui encadre ces équipements. Waze vous prévient à l'approche des ralentisseurs depuis 2024, mais sur votre écran, un passage piéton surélevé avait l'apparence d'un simple dos-d'âne.
Avec cette mise à jour, Waze sépare les passages piétons surélevés des autres ralentisseurs et leur réserve une alerte à part.
Waze déploie l'alerte des passages piétons surélevés en Europe
Les éditeurs de la carte Waze peuvent ajouter des passages piétons surélevés depuis juillet au moins, mais les conducteurs européens commencent seulement à recevoir l'alerte, selon autoevolution. Google active la fonction depuis ses serveurs, sans passer par une mise à jour de l'application. Bogdan Popa, journaliste du site, s'est prêté au jeu et a pu voir l'alerte avec la dernière version de Waze sur son iPhone 15 Pro relié à CarPlay, et aussi sur l'iPhone 17 de sa femme, équipé d'une version plus ancienne. Il vous conseille malgré tout d'installer la dernière version pour profiter des derniers correctifs et améliorations.
À l'approche d'un passage piéton surélevé inscrit sur la carte, un bandeau s'affiche à l'écran et vous laisse plus de temps pour freiner. L'alerte apparaît sur votre téléphone, sur Android Auto et sur CarPlay, puisque ces deux systèmes reprennent sur l'écran de la voiture l'application installée sur votre smartphone. Comme l'explique Bogdan Popa, « cette nouvelle version est plus logique », car un passage piéton surélevé sert à la fois à traverser la rue et à ralentir les voitures.
Dans Google Maps, l'autre application de navigation de la firme de Mountain View, vous ne voyez que les dangers signalés par les conducteurs, accidents et travaux, ainsi que les contrôles de police importés de Waze. Pour être prévenu des ralentisseurs et des passages piétons surélevés, vous devez donc passer par Waze. Pour Bogdan Popa, cet ajout confirme que Google garde Waze et Google Maps séparés. D'après lui, la firme limite Google Maps aux fonctions de base et enrichit Waze en informations sur la route.
Les éditeurs de Waze ajoutent chaque passage piéton surélevé à la main
Pour Waze, un passage piéton surélevé et un ralentisseur sont tous deux des éléments permanents de la route. Les éditeurs de la carte, des bénévoles approuvés par Waze, placent donc chaque passage à la main, à son emplacement exact, et Waze leur réserve cet ajout.
Si l'alerte ne s'affiche pas encore sur votre route, Bogdan Popa vous conseille de contacter les éditeurs bénévoles de votre région, puis d'attendre la mise à jour de la carte. La communauté francophone de Waze tient un forum où ses éditeurs expliquent comment ils ajoutent les dangers permanents, des passages à niveau aux zones scolaires.
Vous pouvez aussi couper ces alertes une à une. Dans Waze, ouvrez le menu latéral, puis allez dans Paramètres, Affichage carte et Signalements. Choisissez ensuite l'élément à masquer, les passages piétons surélevés ou les ralentisseurs.