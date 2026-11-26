Les éditeurs de la carte Waze peuvent ajouter des passages piétons surélevés depuis juillet au moins, mais les conducteurs européens commencent seulement à recevoir l'alerte, selon autoevolution. Google active la fonction depuis ses serveurs, sans passer par une mise à jour de l'application. Bogdan Popa, journaliste du site, s'est prêté au jeu et a pu voir l'alerte avec la dernière version de Waze sur son iPhone 15 Pro relié à CarPlay, et aussi sur l'iPhone 17 de sa femme, équipé d'une version plus ancienne. Il vous conseille malgré tout d'installer la dernière version pour profiter des derniers correctifs et améliorations.

À l'approche d'un passage piéton surélevé inscrit sur la carte, un bandeau s'affiche à l'écran et vous laisse plus de temps pour freiner. L'alerte apparaît sur votre téléphone, sur Android Auto et sur CarPlay, puisque ces deux systèmes reprennent sur l'écran de la voiture l'application installée sur votre smartphone. Comme l'explique Bogdan Popa, « cette nouvelle version est plus logique », car un passage piéton surélevé sert à la fois à traverser la rue et à ralentir les voitures.

Dans Google Maps, l'autre application de navigation de la firme de Mountain View, vous ne voyez que les dangers signalés par les conducteurs, accidents et travaux, ainsi que les contrôles de police importés de Waze. Pour être prévenu des ralentisseurs et des passages piétons surélevés, vous devez donc passer par Waze. Pour Bogdan Popa, cet ajout confirme que Google garde Waze et Google Maps séparés. D'après lui, la firme limite Google Maps aux fonctions de base et enrichit Waze en informations sur la route.