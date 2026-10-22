Comme le rapporte Android Authority, Google a commencé à déployer son assistant conversationnel au sein de Google Maps sur CarPlay.

La nouveauté prend la forme d’une icône Gemini, affichée sur le côté droit de l’écran pendant la navigation. Il suffit d’appuyer dessus pour lancer une conversation avec l’assistant, qui peut ensuite répondre aux questions et exécuter certaines commandes vocales.

L'intérêt est surtout de pouvoir enchaîner plusieurs demandes sans repartir de zéro. Google donne notamment l’exemple d’un conducteur qui cherche un parc offrant une belle vue sur la ville. Il peut ensuite demander si la météo sera favorable, vérifier les horaires les moins fréquentés, puis lancer le guidage en évitant les péages.

Gemini peut également rechercher une station-service, suggérer une étape pour déjeuner ou fournir des renseignements sur les lieux situés à proximité de l'itinéraire.

Autre possibilité : signaler vocalement un accident ou une perturbation de circulation, sans devoir manipuler les menus de Google Maps.

Ces fonctions existaient déjà dans l’application mobile. La véritable nouveauté est leur intégration à l’interface CarPlay, qui permet d’en profiter directement sur l'écran du véhicule.