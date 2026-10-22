Google commence à déployer Gemini directement dans Google Maps sur Apple CarPlay, permettant aux conducteurs de discuter avec leur GPS pendant leurs trajets. Une nouveauté déjà accessible aux États-Unis, dont l’arrivée en France reste à confirmer.
Les automobilistes équipés d’un iPhone et adeptes de Google Maps vont enfin pouvoir discuter avec leur GPS. Après avoir intégré Gemini à son application mobile et à Android Auto, Google s’attaque désormais à Apple CarPlay. L’objectif reste le même : remplacer les commandes vocales parfois un peu rigides par de véritables conversations avec l’intelligence artificielle. Une question sur un restaurant, une envie de détour ou un changement d’itinéraire ? Plus besoin de multiplier les recherches sur l’écran de la voiture. Gemini promet de s’en charger à votre place, sans vous faire perdre le fil de votre trajet.
Gemini s’installe directement dans Google Maps sur CarPlay
Comme le rapporte Android Authority, Google a commencé à déployer son assistant conversationnel au sein de Google Maps sur CarPlay.
La nouveauté prend la forme d’une icône Gemini, affichée sur le côté droit de l’écran pendant la navigation. Il suffit d’appuyer dessus pour lancer une conversation avec l’assistant, qui peut ensuite répondre aux questions et exécuter certaines commandes vocales.
L'intérêt est surtout de pouvoir enchaîner plusieurs demandes sans repartir de zéro. Google donne notamment l’exemple d’un conducteur qui cherche un parc offrant une belle vue sur la ville. Il peut ensuite demander si la météo sera favorable, vérifier les horaires les moins fréquentés, puis lancer le guidage en évitant les péages.
Gemini peut également rechercher une station-service, suggérer une étape pour déjeuner ou fournir des renseignements sur les lieux situés à proximité de l'itinéraire.
Autre possibilité : signaler vocalement un accident ou une perturbation de circulation, sans devoir manipuler les menus de Google Maps.
Ces fonctions existaient déjà dans l’application mobile. La véritable nouveauté est leur intégration à l’interface CarPlay, qui permet d’en profiter directement sur l'écran du véhicule.
Un déploiement mondial engagé, mais pas encore de confirmation pour la France
Gemini est disponible dans Google Maps sur CarPlay aux États-Unis depuis le 21 octobre. Google indique qu’un déploiement mondial est également en cours, sans préciser de calendrier pour chaque pays.
Les conducteurs français devront donc vérifier l’apparition de la nouvelle icône dans Google Maps. Pour le moment, rien ne garantit que tous les utilisateurs de CarPlay dans l’Hexagone puissent déjà en profiter.
Cette arrivée intervient alors que Google renforce également les capacités de Gemini sur Android Auto, notamment grâce à Personal Intelligence, une nouvelle fonction de l’assistant qui peut désormais exploiter certaines informations issues de Gmail, Google Agenda ou Google Photos pour personnaliser ses réponses.
Mais attention à ne pas confondre les deux nouveautés. Cette personnalisation avancée n’est pas annoncée sur CarPlay, et son déploiement sur Android Auto exclut actuellement l’Espace économique européen, dont la France.
Sur CarPlay, Gemini se concentre donc pour l’instant sur la navigation et les recherches liées au trajet. Un premier pas qui devrait déjà rendre Google Maps plus agréable à utiliser, à condition que l'assistant comprenne correctement les demandes et ne transforme pas chaque trajet en conversation interminable.