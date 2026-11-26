Le « Twitter de Meta » arrive enfin sur iPad. Threads, l'application d'Instagram, se voit optimisée pour la tablette d'Apple, avec une fonction directement inspirée de son concurrent.
Threads dispose désormais d'une version pour iPad. Une mise à jour déployée dans la nuit du 23 au 24 novembre ajoute aussi les « cashtags », un outil de suivi des actions que le réseau emprunte à son concurrent X.
Une application iPad en une seule colonne
Instagram avait mis quinze ans à proposer une application adaptée à la tablette d'Apple, rien que ça. Threads, l'autre application du groupe, met heureusement moins de temps que ça.
En orientation portrait, la version iPad fonctionne comme sur smartphone et de manière très correcte. Le mode paysage déçoit en revanche certains utilisateurs. L'application n'y reprend pas l'affichage en plusieurs colonnes de la version web et se concentre sur le fil principal, présenté en une seule colonne. Un balayage vers la droite ou vers la gauche depuis l'écran principal ouvre respectivement l'écran de recherche et le menu des fils.
C'est quoi les « cashtags » ?
La mise à jour ne se limite pas à l'iPad. Selon Guy Dickinson, ingénieur chez Threads, le réseau prend désormais en charge les cashtags, une fonction que Twitter avait popularisée il y a plusieurs années pour suivre des informations boursières en direct.
Un cashtag commence par le symbole dollar « $ » suivi du code d'une valeur boursière. Un clic dessus permet de suivre les discussions consacrées à l'action concernée. Par exemple, avec le cashtag « $NVDA », il est possible de suivre les informations boursières de l'entreprise, publiées sur le réseau social.
Threads affiche aussi en haut de chaque page de cashtag des cours en direct, des graphiques et d'autres éléments contextualisants. Lors d'une recherche, la saisie semi-automatique indique le cours actuel de la valeur et sa variation en pourcentage, à la hausse ou à la baisse.
D'après Guy Dickinson, la fonction couvre pour l'instant les actions cotées au NYSE et au Nasdaq, les ETF et les cryptomonnaies. Elle est disponible sur le web, sur iOS et sur Android. Son déploiement venant de commencer, les utilisateurs pourraient la voir arriver au compte goutte.
Une volonté de concurrencer X
Avec cette mise à jour, Meta veut imposer Threads face à X d'Elon Musk. L'objectif étant de proposer une alternative solide comme lieu de discussion sur des sujets variés, mais également un endroit où suivre l'actualité en temps réel.
Les cashtags pourraient en particulier attirer sur Threads des traders et des investisseurs qui utilisent habituellement X.
Malgré cette concurrence, Meta a annoncé plus tôt cette année que Threads avait dépassé les 500 millions d'utilisateurs mensuels. Son PDG, Mark Zuckerberg, indique que l'entreprise estime l'application en bonne voie pour atteindre le milliard d'utilisateurs à terme.