L’oracle qu’est devenu Mark Gurman s’est exprimé cette semaine sur le MacBook Air OLED. Pressenti depuis de longs mois, l’appareil pourrait se concrétiser plus tôt que prévu selon le journaliste de Bloomberg, qui n’exclut pas un lancement en fin d’année 2027. Voici ce que l’on apprend.
Dans le dernier épisode de son podcast PowerOn, Mark Gurman s’est livré à ses habituelles analyses et prédictions, au sujet notamment des MacBook qu’Apple pourrait nous proposer au cours de l’année prochaine. Le journaliste de Bloomberg, souvent bien renseigné, suggère en premier lieu qu’un nouveau MacBook Neo serait bien prévu pour le début d’année 2027.
Deux MacBook Air l’année prochaine ? L’un LCD, l’autre OLED ?
L’appareil arriverait selon lui en parallèle d’un nouveau MacBook Air M6 au design inchangé. Ce n’est pas ce modèle M6 qui nous intéresse aujourd’hui. Il reprendrait en effet le même châssis, les principales caractéristiques et surtout le même écran que le modèle M5 testé par nos soins au printemps dernier.
Mark Gurman indique toutefois, et c’est surtout là que les choses deviennent intéressantes, qu’Apple pourrait lancer en 2027 ou 2028 un tout nouveau MacBook Air à écran OLED. En l’occurrence, l’échéance se rapproche car la plupart des sources misaient auparavant pour une sortie de ce modèle en 2028 voire en 2029.
Gurman lui-même parlait encore récemment d’une sortie du MacBook Air OLED en 2028. De toute évidence, le journaliste de Bloomberg ne s’interdit désormais plus de penser qu’un lancement de ce modèle pourrait intervenir dès la fin 2027.
2027 ou 2028… le cœur de Mark Gurman balance
« Le MacBook Air est l’ordinateur le plus populaire d’Apple, et la marque doit veiller à ce qu’il reste attrayant. Je pense donc que c’est vers 2027 ou 2028 que nous assisterons à une refonte majeure du MacBook Air. Et je pense que la technologie OLED fera partie des éléments à prendre en compte dans ce contexte », explique notamment Mark Gurman dans son dernier Podcast, en date du 25 novembre.
Outre le créneau de 2027-2028, qui se rapproche, on note l’idée d’une refonte majeure du MacBook Air à l’occasion de son passage à l’OLED. Si l’on s’en tient à ce qu’Apple propose sur son MacBook Pro PROLED XDR, on peut imaginer un châssis légèrement plus fin et plus léger pour le MacBook Air OLED, ainsi qu’un écran aux quatre coins arrondis.
On peut aussi penser qu’une Dynamic Island prendra la place de l’encoche sur ce nouveau modèle, même si Mark Gurman reste mutique quant à ces potentiels changements. On ignore par ailleurs si l’arrivée de l’OLED sur le MacBook Air rimera aussi avec le passage au tactile. Réponse d’ici un an si nous avons de la chance.