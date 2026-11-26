L’appareil arriverait selon lui en parallèle d’un nouveau MacBook Air M6 au design inchangé. Ce n’est pas ce modèle M6 qui nous intéresse aujourd’hui. Il reprendrait en effet le même châssis, les principales caractéristiques et surtout le même écran que le modèle M5 testé par nos soins au printemps dernier.

Mark Gurman indique toutefois, et c’est surtout là que les choses deviennent intéressantes, qu’Apple pourrait lancer en 2027 ou 2028 un tout nouveau MacBook Air à écran OLED. En l’occurrence, l’échéance se rapproche car la plupart des sources misaient auparavant pour une sortie de ce modèle en 2028 voire en 2029.

Gurman lui-même parlait encore récemment d’une sortie du MacBook Air OLED en 2028. De toute évidence, le journaliste de Bloomberg ne s’interdit désormais plus de penser qu’un lancement de ce modèle pourrait intervenir dès la fin 2027.