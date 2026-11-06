Abandonné depuis des années, le logo luminescent d’Apple a marqué son grand retour, fin octobre, en trônant fièrement sur le capot du nouveau MacBook Pro PROLED XDR. Une nouveauté cosmétique globalement saluée mais qui n’est pas pour autant du goût de tout le monde. Apple explique donc cette semaine comment désactiver cet effet.
Dévoilé fin octobre à l’occasion d’une courte keynote organisée rien que pour lui, le nouveau MacBook Pro PROLED XDR est le premier MacBook à disposer d’un écran OLED tactile : une révolution copernicienne pour Apple qui s’était jusqu’à présent interdit d’exploiter des commandes tactiles et gestuelles sur macOS.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Le grand retour de la pomme luminescente…
Derrière cette nouveauté majeure (pas sur le marché, certes, mais dans la galaxie Apple) se cache un autre changement totalement cosmétique cette fois : le retour de la pomme luminescente, plaquée sur le capot de l’appareil.
Délaissée depuis 2016, cette particularité esthétique a donc fait son grand retour sur le MacBook Pro PROLED XDR. Le logo d’Apple reste en métal poli et réfléchissant lorsque le Mac est éteint ou que son capot est fermé, mais dès qu’on met le contact ou qu'on déploie l’écran, la pomme s’illumine en tirant parti du système de la lumière émise par la dalle OLED de ce nouveau MacBook.
Sa luminosité dépend donc principalement de l’intensité lumineuse choisie par l’utilisateur côté écran, mais aussi des conditions de lumière ambiante et de la couleur choisie pour le châssis, rapporte 9to5Mac.
« Le logo Apple situé derrière l’écran intégré s’allume dès que le Mac est en veille active. Sa luminosité s’ajuste automatiquement en fonction du niveau de luminosité de l’écran intégré et des conditions d’éclairage détectées par le capteur de lumière ambiante de l’ordinateur. Quel que soit le niveau de luminosité de l’écran, le logo Apple sera moins lumineux dans une pièce sombre et plus lumineux dans une pièce claire », explique pour sa part Apple à propos de cette « nouveauté ».
… et comment la désactiver
À l’occasion du début des livraisons de son MacBook Pro PROLED XDR, Apple explique néanmoins comment désactiver complètement ce rétroéclairage de la pomme… Si vous préférez la voir éteinte. Pour ce faire, un rapide détour par le Terminal de macOS est par contre nécessaire. On apprend par ailleurs que l’utilisateur doit disposer des droits d’administrateur pour procéder à cette désactivation.
Voici les commandes à entrer dans le Terminal pour désactiver le rétroéclairage de la pomme, et le réactiver par la suite si vous changez d’avis :
- Désactivation : « sudo defaults write com.Apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0 ».
- Réactivation : « sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode ».
Apple explique enfin que toute réinstallation de macOS a pour effet de réactiver cette sympathique luminescence de son logo sur le capot de l'appareil..