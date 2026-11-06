Derrière cette nouveauté majeure (pas sur le marché, certes, mais dans la galaxie Apple) se cache un autre changement totalement cosmétique cette fois : le retour de la pomme luminescente, plaquée sur le capot de l’appareil.

Délaissée depuis 2016, cette particularité esthétique a donc fait son grand retour sur le MacBook Pro PROLED XDR. Le logo d’Apple reste en métal poli et réfléchissant lorsque le Mac est éteint ou que son capot est fermé, mais dès qu’on met le contact ou qu'on déploie l’écran, la pomme s’illumine en tirant parti du système de la lumière émise par la dalle OLED de ce nouveau MacBook.

Sa luminosité dépend donc principalement de l’intensité lumineuse choisie par l’utilisateur côté écran, mais aussi des conditions de lumière ambiante et de la couleur choisie pour le châssis, rapporte 9to5Mac.

« Le logo Apple situé derrière l’écran intégré s’allume dès que le Mac est en veille active. Sa luminosité s’ajuste automatiquement en fonction du niveau de luminosité de l’écran intégré et des conditions d’éclairage détectées par le capteur de lumière ambiante de l’ordinateur. Quel que soit le niveau de luminosité de l’écran, le logo Apple sera moins lumineux dans une pièce sombre et plus lumineux dans une pièce claire », explique pour sa part Apple à propos de cette « nouveauté ».