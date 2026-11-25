Un temps pionnier sur le mini-PC, Shuttle veut revenir dans la course et profite pour cela de la génération Wildcat Lake d'Intel.
Shuttle est une marque emblématique du phénomène du mini-PC et si la firme est moins en vogue depuis déjà quelques années, elle cherche toujours à proposer des produits innovants. Semi-durci et conçu autour de la génération Wildcat Lake d'Intel, le NW10U est de ceux-là.
Shuttle mise sur Wildcat Lake
Juillet 2002. Voilà qui ne nous rajeunit pas. À l'époque déjà, je testais des composants pour Clubic et j'avais été l'un des premiers Européens à mettre la main sur le SS50, un PC pas tout à fait comme les autres.
Venue d'Asie, la vague des mini-PC commençait à peine à arriver en Europe et le shuttle SS50 était l'un des premiers modèles à être disponible sur le Vieux Continent. Des sacrifices, il fallait en faire – notamment au niveau de la carte graphique – mais l'idée était déjà de proposer des PC aussi complets que possible tout en réduisant fortement leur encombrement.
Vous vous en doutez, en près de 25 ans, de l'eau a coulé sous les ponts et, paradoxalement, l'une des marques pionnières en la matière a presque disparu des radars, en tout cas en Europe. Shuttle existe toujours, mais sa présence en France est bien moins notable et des marques de mini-PC comme Beelink, Geekom ou NiPoGi l'ont largement éclipsé.
Éclipsé certes, mais Shuttle n'a pas dit son dernier mot et la firme taïwanaise dispose encore d'une belle réputation, notamment dans son pays d'origine où elle cherche encore et toujours à innover là où les marques de mini-PC se copient très souvent les unes les autres.
Un mini-PC d'à peine 0,4 litre de volume
Le NW10U s'inscrit dans cette ambition d'apporter quelque chose de neuf au monde du mini-PC et, pour ce faire, il se repose sur la nouvelle architecture Wildcat Lake d'Intel.
Si vous connaissez cette gamme de puces, vous savez déjà que l'objectif n'est pas la quête de la puissance extrême, mais plutôt celle du compromis entre puissance effective et empreinte énergétique afin de limiter à la fois le bruit, la consommation et la chauffe. Signe qui ne trompe pas, le NW10U est d'ailleurs un produit que Shuttle présente comme « semi-durci ».
Derrière ce terme se cache un PC conçu pour fonctionner même dans des environnements relativement hostiles : Shuttle parle d'une machine capable de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, avec une température ambiante comprise entre 0°C et 50°C. Mieux, le NW10U reste redoutablement compact, avec un volume de 0,4 litre (103 x 97 x 36,5 mm).
À l'intérieur de la bête, on retrouve au choix Intel Core 3 304, Core 5 320, Core 7 350 de la gamme Wildcat Lake, soit 5 ou 6 cœurs avec un TDP de 15 watts et un maximum de 64 Go de mémoire vive DDR5-6400. Il est prévu un maximum de deux SSD M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 avec option RAID 0/1 et un troisième M.2 au format 2230 est prévu pour un module sans fil optionnel.
Shuttle met en avant la riche connectique – compte tenu de la taille du PC – avec un port HDMI 2.1, deux USB-C compatibles DisplayPort 2.1 ainsi que deux USB-A 3.2 et deux USB-A 2.0. Un port Ethernet RJ45 à la norme 1 GbE vient compléter l'ensemble alors que Shuttle souligne la présence d'une fixation VESA compatible 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. Bien vu.
Pour l'heure, nous ne savons pas si ce mini-PC ultra compact sera disponible en Europe, à fortiori en France. Il est toutefois question d'un prix de 1 259 dollars pour la version Core 3 304 avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, tandis que le modèle « haut de gamme » est facturé 3 034 dollars avec un Core 7 350, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Tout cela, hors taxes : oui, ça pique quand même pas mal.