Juillet 2002. Voilà qui ne nous rajeunit pas. À l'époque déjà, je testais des composants pour Clubic et j'avais été l'un des premiers Européens à mettre la main sur le SS50, un PC pas tout à fait comme les autres.

Venue d'Asie, la vague des mini-PC commençait à peine à arriver en Europe et le shuttle SS50 était l'un des premiers modèles à être disponible sur le Vieux Continent. Des sacrifices, il fallait en faire – notamment au niveau de la carte graphique – mais l'idée était déjà de proposer des PC aussi complets que possible tout en réduisant fortement leur encombrement.

Vous vous en doutez, en près de 25 ans, de l'eau a coulé sous les ponts et, paradoxalement, l'une des marques pionnières en la matière a presque disparu des radars, en tout cas en Europe. Shuttle existe toujours, mais sa présence en France est bien moins notable et des marques de mini-PC comme Beelink, Geekom ou NiPoGi l'ont largement éclipsé.