Réseaux électriques, solaire, hydrogène… L'informatique quantique multiplie ses premiers essais dans l'énergie. Et des entreprises y voient déjà le premier grand terrain de jeu de cette technologie.
Car l’informatique quantique possède des propriétés uniques. En s’appuyant sur les règles qui gouvernent l'infiniment petit, là où un ordinateur classique teste les possibilités une par une, une machine quantique peut en explorer un très grand nombre en même temps. Mais il faut encore la dompter, car ses composants sont d'une grande fragilité et les erreurs de calcul sont nombreuses.
Les promesses, elles, sont immenses : découverte de médicaments, cybersécurité, logistique, finance… Pourtant, c'est vers un autre secteur, auquel on pense moins, que de nombreux regards se tournent aujourd'hui : l'énergie.
Un casse-tête permanent
Car faire fonctionner un réseau électrique est un casse-tête permanent. À chaque seconde, la production doit coller à la consommation, alors que le solaire et l'éolien varient au gré de la météo. Il faut aussi choisir quelles centrales allumer ou éteindre, et quand, pour répondre à la demande au moindre coût. Les combinaisons possibles explosent, et c'est précisément le genre de problème où le calcul quantique pourrait faire gagner un temps précieux.
Et ils sont déjà nombreux à s'y atteler. La firme britannique Phasecraft travaille par exemple avec NESO, le gestionnaire du réseau électrique, sur la gestion des échanges d'électricité et l'isolement de portions du réseau en cas d'urgence. Selon l'entreprise, son logiciel accomplirait ces tâches jusqu'à 1 000 fois plus vite qu'un ordinateur classique.
« Les retours commerciaux sont réels : des réseaux plus efficaces, ce sont des coûts d'exploitation plus bas et davantage de valeur tirée des infrastructures existantes », assure Ashley Montanaro, patron de Phasecraft.
Des avancées pour les matériaux
Mais ce n'est pas tout, car la start-up collabore également avec l’entreprise Oxford PV sur de nouvelles cellules solaires. En effet, le calcul quantique offre aussi de nouvelles perspectives dans le domaine des matériaux, les molécules obéissant aux lois de la physique quantique. Sur le papier, ordinateur quantique est donc mieux armé pour les simuler, de quoi imaginer des cellules solaires plus efficaces, de meilleures piles à hydrogène, ou des catalyseurs qui réduiraient l'usage de l'iridium.
D’autres jeunes pousses sont sur le coup, à l’instar de Quantinuum, qui modélise des matériaux pour les piles à hydrogène et le captage du carbone. ORCA Computing, elle, tente de comprendre comment brûlent les biocarburants. Des acteurs bien plus anciens se penchent aussi sur cette technologie. C’est le cas d’Aramco en Arabie saoudite, d’Iberdrola en Espagne et même d’EDF pour optimiser la recharge intelligente.
Si pour l'heure, nous en sommes encore à la phase de recherche et d'expérimentation, ces avancées pourraient marquer un tournant à l'heure où le réseau électrique n'a jamais été autant sous pression.
Un problème d’optimisation combinatoire consiste à choisir la meilleure solution parmi un très grand nombre de combinaisons possibles (par exemple quels moyens de production activer, à quel moment, et à quel niveau). Dans un réseau électrique, il faut en permanence équilibrer production et consommation, respecter des contraintes techniques (capacité des lignes, stabilité, maintenance) et minimiser les coûts. Avec des sources variables comme le solaire et l’éolien, l’incertitude augmente et le nombre de scénarios explose. Ces problèmes deviennent vite difficiles à résoudre exactement en temps réel, d’où l’intérêt de méthodes capables de trouver plus vite de bonnes solutions.
La différence vient du fait que des états quantiques (qubits) peuvent représenter et manipuler des superpositions d’états, ce qui permet à certains algorithmes d’explorer plus efficacement l’espace des solutions qu’une approche classique naïve. Cela ne signifie pas que tout devient automatiquement plus rapide : il faut des algorithmes adaptés et des problèmes structurés pour en tirer un gain. Aujourd’hui, la limite majeure est le bruit : les qubits sont fragiles, et les erreurs de calcul s’accumulent vite sans correction d’erreurs à grande échelle. En conséquence, beaucoup d’essais actuels relèvent du “quantique NISQ” (machines bruyantes), où l’on vise surtout des accélérations ponctuelles ou hybrides avec du calcul classique.
La chimie et les matériaux sont gouvernés par la mécanique quantique, et décrire précisément le comportement des électrons dans une molécule ou un solide devient rapidement hors de portée des méthodes exactes sur ordinateurs classiques. Les approches classiques utilisent donc des approximations, suffisantes dans de nombreux cas, mais parfois limitées pour concevoir des matériaux très performants. Un ordinateur quantique peut, en principe, simuler plus naturellement certains systèmes quantiques, ce qui aiderait à prédire des propriétés clés (rendement, stabilité, réactions catalytiques) avant de passer au laboratoire. L’enjeu industriel est de réduire le temps et le coût de R&D, par exemple pour des catalyseurs moins dépendants de métaux rares comme l’iridium ou pour des composants de piles à hydrogène mieux optimisés.