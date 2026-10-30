Ce régime doit d'abord beaucoup aux qubits de chat, la spécialité maison d'Alice & Bob. Un qubit peut se tromper de deux façons, en inversant sa valeur (bit-flip) ou sa phase (phase-flip). Les qubits de chat étouffent la première erreur directement dans le matériel, ce qui fait que la correction d'erreurs peut se concentrer sur la seconde. En remplaçant le code de répétition de sa précédente estimation, datée de 2023, par des codes LDPC-cat plus efficaces, l'équipe a divisé par plus de deux le nombre de qubits, passé de 49 649 à 22 593. Elle a aussi reconstruit l'addition, que Shor répète à l'envi, pour qu'elle tourne à cadence constante sans attendre la correction d'erreurs. Elle a enfin puisé dans de récents travaux algorithmiques d'Inria et de Google. Et pour les étapes les plus gourmandes, la méthode ne se contente pas de moyennes, puisqu'elle détaille le rôle de chaque qubit physique, instant par instant, jusqu'au plan de la puce.