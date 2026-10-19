Dans sa feuille de route présentée aux Assises de la cybersécurité, à Monaco, le 8 octobre 2025, l'ANSSI impose qu'en 2027, les produits candidats à une certification officielle intègrent un algorithme post-quantique pour l'obtenir. Et comme vous pourrez le lire dans l'encadré ci-dessous, en 2030, elle prévient qu'acheter des produits sans cryptographie post-quantique après cette date « ne sera pas raisonnable ».

Dans l'intervalle, l'agence recommande une hybridation. Elle propose de faire fonctionner un algorithme post-quantique aux côtés de RSA ou des courbes elliptiques, plutôt que de remplacer l'un par l'autre d'un seul coup. En octobre 2025, l'agence a par ailleurs délivré ses deux premiers visas de sécurité post-quantique, une fois que le CEA-Leti a évalué une carte à puce de Thales et un composant de Samsung. Les deux produits utilisent une cryptographie à réseaux de points. En 2024, l'ANSSI a identifié, auprès d'une cinquantaine de ministères et d'entreprises stratégiques et d'une trentaine de prestataires informatiques, des freins techniques et organisationnels à cette migration.

Depuis l'an dernier, le Canada préside le groupe de cybersécurité du G7 et engage les travaux qui ont abouti cet été, à la déclaration du G7 sur la préparation d'une migration vers la cryptographie post-quantique. Cette déclaration recommande aux organisations une gouvernance dédiée à la migration, un inventaire de leurs usages cryptographiques, une gestion du risque quantique et des systèmes cryptographiquement agiles, avant que la France n'en fasse une priorité de sa présidence du G7.

Début septembre dernier, l'ANSSI a présidé le groupe de cybersécurité du G7, aux côtés du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, avec la Commission européenne et l'ENISA en observatrices. Le G7 a publié à cette occasion un rapport sous le titre « Preparing for the Post-Quantum Era: A Call to Action ». Dans ce rapport, le G7 met en garde contre la compromission de secrets industriels et le contournement des mécanismes d'authentification. Il alerte aussi sur la falsification de données et sur la compromission d'équipements dans des chaînes d'approvisionnement interconnectées.

Par ailleurs, le G7 recommande cinq actions prioritaires, dont la constitution d'un inventaire des usages cryptographiques et l'intégration de critères post-quantiques dans les marchés publics.

