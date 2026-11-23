La Poste a signé avec la CFDT, la CGT, FO et la CFE-CGC son premier accord encadrant l'usage de l'intelligence artificielle par les postiers. Le texte porte notamment sur les décisions RH, la formation et le droit à la déconnexion.
L'intelligence artificielle a désormais son mode d'emploi à La Poste, négocié avec les syndicats. Conclu le 19 novembre avec la CFDT, la CGT, FO et la CFE-CGC et officialisé ce lundi 23 novembre 2026, ce premier accord sur l'IA encadre jusqu'à fin mars 2029 la façon dont les postiers se servent de La Poste GPT, de Copilot ou du Chat de Mistral. On y découvre par exemple qu'aucun algorithme ne pourra trancher seul une promotion ou une sanction, et que les signataires avouent ne pas savoir chiffrer le temps gagné.
Chez La Poste, l'IA n'aura pas le dernier mot sur les promotions et les sanctions
Dans un groupe comme La Poste qui emploie plus de 170 000 personnes en France, la règle de base autour de l'intelligence artificielle méritait et devait être écrite. Le principe est que l'IA éclaire, et l'humain décide. L'accord dont on a pris connaissance aujourd'hui, qui couvre tous les personnels de La Poste SA, qu'il s'agisse des fonctionnaires ou des salariés, interdit qu'un système d'IA serve de base unique à une décision sur la carrière d'un postier. Que l'on discute de recrutement, d'évaluation, de mobilité, de rémunération ou de sanction, l'accord précise noir sur blanc que rien de tout cela ne sera confié à la seule machine. Si l'outil suggère une option, le manager peut en choisir une autre, et il en reste pleinement responsable.
Certains usages déjà interdits par l'AI Act, le règlement européen appliqué par étapes depuis août 2024, sont purement et simplement bannis, exclus, y compris dans les outils achetés à des fournisseurs. On peut notamment citer la notation sociale, la manipulation des comportements, et la détection des émotions au travail. Un postier qui échange avec un chatbot, ou suit une formation conçue avec l'IA, devra en être clairement averti. Et s'il tombe sur un résultat aberrant, il pourra le signaler à son manager ou au délégué à la protection des données, avec un retour sur les suites données.
Au nom du droit à la déconnexion, les notifications des outils d'IA pourront être coupées hors du temps de travail. La direction et les syndicats décrivent aussi sans se cacher les effets pervers possibles, par exemple une cadence qui s'emballe quand certaines tâches jugées simples disparaissent, une autonomie qui s'étiole, ou des équipes fragilisées. Pour les projets importants soumis au CSE, l'étude d'impact devra scruter le rythme, la charge et le sens du travail. Quant aux gains de temps, tous reconnaissent qu'il est pour l'heure impossible de les mesurer de façon fiable.
La Poste GPT, Copilot, Le Chat : une IA à apprivoiser
Les postiers ne découvrent pas l'intelligence artificielle avec cet accord. Outre La Poste GPT, l'assistant d'IA générative maison, le texte mentionne des licences Copilot de Microsoft et Le Chat du français Mistral AI, rebaptisé Vibe depuis la fin mai. De manière un peu plus discrète pour le grand public, des algorithmes déchiffrent déjà les adresses dans les plateformes de tri, épaulent le service client et les commerciaux, traitent des factures ou rapprochent les compétences des salariés des postes à pourvoir. La Poste dit compter plus de 500 experts de la data et de l'IA aujourd'hui, notamment dans ses filiales Probayes et Openvalue.
Le gros du chantier, sans trop de surprise, reste la formation. Près de 93 000 postiers sont déjà passés par le programme « Objectif IA », et l'accord prévoit des parcours adaptés à chacun, qui concernent des métiers les plus éloignés du numérique jusqu'aux experts techniques. Au programme, on y retrouve de l'aide pour la rédaction de prompts, la sécurité des données, l'éthique, et même deux modules sur l'AI Act (quinze minutes pour tous, 45 pour les plus concernés). Des badges jalonneront la progression, un label certifiant est en préparation et un réseau d'« ambassadeurs IA » pourra épauler les collègues. Le temps dégagé par l'IA est d'ailleurs censé servir en priorité à apprendre.
Pour veiller au grain, l'accord, qui entre en vigueur le 1er décembre, crée un « Comité IA & dialogue social ». Autour de la table, on retrouve des représentants des syndicats signataires, la direction des ressources humaines et les responsables chargés de vérifier que l'IA respecte la loi et que les données sont bien gérées. Leur mission consiste à anticiper les effets de l'IA sur les métiers, à passer en revue les projets les plus importants et à suivre quelques indicateurs, comme la formation ou la prévention des risques. Le rythme reste plutôt modeste, avec trois réunions la première année puis deux en 2028, et la DRH s'engage à répondre sous un mois aux questions écrites de ses membres. Ce comité ne remplace pas pour autant les CSE, les instances élues qui représentent le personnel, qui peuvent toujours être consultées lorsqu'un nouvel outil d'IA change sensiblement le travail des postiers. Une case reste néanmoins vide au bas du document, celle de SUD, qui n'a pas signé.
Sur le papier, La Poste a donc posé ses règles du jeu. C'est maintenant dans les centres de tri, les bureaux et les services clients que l'on saura si l'IA tient sa promesse, à savoir aider les postiers, sans jamais les déposséder de leur métier.