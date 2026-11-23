Pour veiller au grain, l'accord, qui entre en vigueur le 1er décembre, crée un « Comité IA & dialogue social ». Autour de la table, on retrouve des représentants des syndicats signataires, la direction des ressources humaines et les responsables chargés de vérifier que l'IA respecte la loi et que les données sont bien gérées. Leur mission consiste à anticiper les effets de l'IA sur les métiers, à passer en revue les projets les plus importants et à suivre quelques indicateurs, comme la formation ou la prévention des risques. Le rythme reste plutôt modeste, avec trois réunions la première année puis deux en 2028, et la DRH s'engage à répondre sous un mois aux questions écrites de ses membres. Ce comité ne remplace pas pour autant les CSE, les instances élues qui représentent le personnel, qui peuvent toujours être consultées lorsqu'un nouvel outil d'IA change sensiblement le travail des postiers. Une case reste néanmoins vide au bas du document, celle de SUD, qui n'a pas signé.