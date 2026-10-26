Le projet a donc été gelé dans l'attente de tests supplémentaires. Cette décision provisoire ne rend pas les licenciements liés à l'IA illégaux en soi : elle rappelle les obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels.



À ce cadre s'ajouteront certaines obligations de l'AI Act européen, qui classe à haut risque des systèmes d'IA utilisés dans les ressources humaines, avec une application des règles concernées repoussée au 2 décembre 2027.



Évidemment, les deux pays n’ont ni le même marché du travail, ni les mêmes outils. Mais l’affaire GISI met le doigt sur l’essentiel. Avant de supprimer huit postes, l’entreprise misait sur une IA capable d’absorber 70 % de leur travail. Le juge lui a simplement demandé de le démontrer en conditions réelles.



Car les gains de productivité promis par l’IA restent souvent des estimations. Les suppressions de postes, elles, n’ont rien d’hypothétique.