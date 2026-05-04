L’affaire part d’un cas concret. Un salarié apprend que son poste vient d’être automatisé. Son employeur lui propose alors une rétrogradation, qu’il refuse. Il est licencié pour ce refus. Saisi du dossier, le tribunal de Hangzhou a estimé que cette procédure était illégale : l’entreprise n’avait pas le droit d’agir de la sorte.

Le raisonnement du tribunal repose sur un principe formulé clairement dans la décision : les employeurs ont l’interdiction de transférer leurs coûts opérationnels sur leurs salariés. Autrement dit, si une technologie permet à une société de réaliser des économies, elle ne peut pas faire peser les conséquences de ce choix sur ceux qu’elle emploie.

La décision précise également qu’une entreprise peut tout à fait adopter les outils d’IA pour gagner en efficacité, à condition de tenir compte des droits légitimes de ses travailleurs, sans utiliser l’évolution technologique comme prétexte pour réduire unilatéralement les salaires ou rompre des contrats.