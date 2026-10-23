Sur les 5 000 postes concernés, environ 1 000 ont déjà disparu. Les 4 000 autres suppressions sont prévues d'ici la fin de l'année, a précisé la directrice financière Anna Cross, citée par Reuters.



L'annonce intervient alors que Barclays vient de publier un bénéfice avant impôt de 2,3 milliards de livres au troisième trimestre, en hausse de 12 % sur un an. Un résultat toutefois inférieur aux attentes des analystes, notamment en raison d'une baisse de 19 % des revenus du trading obligataire.