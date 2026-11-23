Pour Jakub Pachocki, la perplexité pourrait ainsi fournir la base d'un « benchmark partagé pour l'intelligence générale », que les entreprises du secteur utiliseraient pour fixer des « limites communes ».

Avec cette mesure comme mètre-étalon, elles s'engageraient à ne pas dépasser un certain seuil « tant que notre capacité à comprendre et à surveiller le comportement de l'IA n'a pas atteint un jalon concret ».