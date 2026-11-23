Comment freiner le développement de l'intelligence artificielle ? Si les principaux acteurs américains semblent d'accord, la mise en pratique n'est pas encore faite, mais ça pourrait être pour bientôt.
Jakub Pachocki, scientifique en chef d'OpenAI, a publié un billet de blog sur d'éventuelles limites au développement de l'intelligence artificielle. Il y propose de s'appuyer sur une mesure précise, la perplexité.
Un débat relancé ces dernières semaines
La question du ralentissement de l'IA occupe une place importante dans le débat public depuis qu'un ancien chercheur d'OpenAI et d'Anthropic a affirmé que ces entreprises « jouaient avec nos vies ». Le dossier d'introduction en Bourse d'Anthropic a lui aussi évoqué le fait que cette technologie pourrait présenter des « risques catastrophiques ou existentiels pour la société ».
Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a publié un plan visant à « encadrer le rythme de la frontière » technologique. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et celui de SpaceX, Elon Musk, semblent souscrire à ces propositions. Dario Amodei y appelait notamment les entreprises à s'accorder sur des « normes de sécurité communes » ainsi que sur des « limites au rythme de progression non contrôlée de l'IA ».
Se mettre d'accord sur la mesure
Fixer une limite de vitesse suppose de s'entendre sur la manière de mesurer cette vitesse. C'est sur ce point que porte le texte de Jakub Pachocki, que Sam Altman a présenté comme un document important parmi les publications récentes d'OpenAI. Le scientifique y avance que la perplexité pourrait servir de référence. Attention, aucun rapport avec l'IA Perplexity.
Selon lui, les tests qui évaluent les capacités en aval de l'IA deviennent rapidement obsolètes à mesure que la technologie progresse. La perplexité, elle, est restée « informative ». Elle « mesure la qualité avec laquelle un modèle prédit en moyenne le prochain token ; plus la perplexité est basse, meilleures sont les prédictions ».
Ce que montrent les modèles d'OpenAI
Depuis GPT-3.5, la perplexité des modèles d'OpenAI semble diminuer.. Jakub Pachocki y établit un lien avec certaines avancées :
« GPT-4, à environ 0,91, savait utiliser efficacement le raisonnement en chaîne (chain-of-thought), ce qui a motivé la recherche ciblée de cette capacité, puis la création des modèles de raisonnement actuels. Maintenant que nous avons atteint des pertes inférieures à 0,8, nous avons vu émerger des capacités transformatrices dans des domaines comme la cybersécurité et les mathématiques. »
Une limite commune, liée à la compréhension de l'IA
Pour Jakub Pachocki, la perplexité pourrait ainsi fournir la base d'un « benchmark partagé pour l'intelligence générale », que les entreprises du secteur utiliseraient pour fixer des « limites communes ».
Avec cette mesure comme mètre-étalon, elles s'engageraient à ne pas dépasser un certain seuil « tant que notre capacité à comprendre et à surveiller le comportement de l'IA n'a pas atteint un jalon concret ».