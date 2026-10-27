Car une preuve vérifiée par logiciel n'est pas nécessairement une découverte dont toute la portée scientifique est établie. Les chercheurs doivent encore s'assurer que les énoncés vérifiés correspondent bien aux problèmes étudiés, comprendre les méthodes employées et déterminer ce que les résultats changent réellement.



OpenAI précise d'ailleurs ne revendiquer aucun crédit académique pour ces découvertes. L'entreprise confie à des scientifiques extérieurs le soin d'en développer la compréhension, tout en expérimentant différentes méthodes de publication. Dans le cas de la physique, le choix de ne pas rendre immédiatement les travaux publics pose aussi la question de leur vérification indépendante.



Au-delà de ces trois annonces, c'est peut-être là que se trouve le véritable tournant : si les IA deviennent capables de produire des résultats scientifiques majeurs, la difficulté pourrait progressivement se déplacer de la recherche de solutions vers leur compréhension et leur validation par les humains.