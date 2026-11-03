Une génération d’IA qui prépare la suivante

Dans une boucle d’auto-amélioration récursive, ou RSI (recursive self-improvement), une IA aide à créer une version plus performante, qui participe à son tour au développement de la suivante. Pour fonctionner de façon autonome, cette boucle doit couvrir toute la chaîne de recherche, du choix des expériences à leur analyse, en passant par l’écriture du code et l’entraînement.

Des méthodes d’entraînement plus efficaces pourraient ainsi accélérer l’arrivée d’IA utiles à la recherche scientifique ou médicale. Mais une étape résiste encore à l’automatisation. Selon Anthropic, Claude se montre plus à l’aise pour exécuter une expérience bien définie que pour choisir les pistes qui méritent d’être explorées. Le jugement des chercheurs reste donc déterminant.