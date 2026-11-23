Les messages à lecture unique sont destinés, avant tout, aux contenus qui sont confidentiels. Pour plus de sécurité, l'équipe en charge du développement de WhatsApp a également prévu quelques garde-fous supplémentaires : pendant la lecture du texte, les contacts ne peuvent pas faire de captures ou d’enregistrements d’écran. Il est également impossible de copier, transférer ou d’enregistrer le contenu du message.