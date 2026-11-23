Déjà testée en version Android, la lecture unique des messages fait aussi son apparition sur iPhone.
WhatsApp a travaillé sur de nombreuses évolutions ces dernières semaines. La messagerie de Meta vous permettra bientôt de sauvegarder vos discussions directement sur ses serveurs. Une nouvelle protection pour les numéros de téléphone est également en préparation. Mais ce n’est pas tout : la lecture unique, déjà en test sur Android, devrait bientôt arriver sur iPhone.
La lecture unique est en cours de test sur iOS
L’équipe de WABetaInfo a découvert une nouveauté intéressante dans la version bêta 26.45.10.73 de WhatsApp : la lecture unique, déjà disponible pour les bêta-testeurs Android dans la version 2.26.45.6, a été développée pour le système iOS.
Pour l’activer, c’est tout simple : il suffit de rédiger son message comme d’habitude, puis de garder le doigt appuyé sur le bouton d’envoi. Un menu apparaît et propose la programmation de l’envoi mais aussi la lecture unique. Cette dernière envoie immédiatement le contenu au destinataire.
Une fois le message reçu, votre contact n’a qu’à toucher la bulle pour l’ouvrir. Le texte s’affiche alors dans une fenêtre dédiée qui rappelle les protections appliquées. Une fois refermé, le message disparaît à tout jamais. Le texte ne peut pas être relu, ni par l’expéditeur ni par le destinataire.
Une fonction bien pensée, mais pas infaillible
Les messages à lecture unique sont destinés, avant tout, aux contenus qui sont confidentiels. Pour plus de sécurité, l'équipe en charge du développement de WhatsApp a également prévu quelques garde-fous supplémentaires : pendant la lecture du texte, les contacts ne peuvent pas faire de captures ou d’enregistrements d’écran. Il est également impossible de copier, transférer ou d’enregistrer le contenu du message.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Les petits malins l’auront compris : rien n’empêche votre interlocuteur de photographier l'écran avec un autre appareil. L’option est donc loin d’être totalement infaillible. Malgré tout, elle sera bien utile pour tous ceux qui souhaitent partager des codes d’accès, des adresses ou toute autre information sensible.
Pour le moment, seuls quelques testeurs iOS peuvent accéder à cette nouvelle fonctionnalité. Meta devrait toutefois ouvrir le test à d’autres comptes dans les prochaines semaines. Pour l’instant, la firme n’a partagé aucune date de déploiement global. Il faudra donc patienter un peu pour accéder à une version publique.