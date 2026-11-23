Les soignants ne peuvent plus ouvrir les logiciels dont ils ont besoin, et plus aucun service ne répond au téléphone. « On revient au papier et au crayon, en faisant appel à des coursiers qui se déplacent d'un service à l'autre », raconte Éric Guyader. Les trois sites de l'hôpital sont touchés à des degrés divers, et le site historique de Chauvel est le plus perturbé, selon Guadeloupe La 1ère. Pour le directeur, la crise est plus facile à gérer dans le nouveau bâtiment, car son système d'information a été conçu pour mieux résister aux intrusions.

Dans le cadre du plan blanc déclenché, le CHU a reporté les opérations et les consultations prévues cette semaine, en chirurgie et en médecine, pour se concentrer sur les malades hospitalisés et les cas les plus graves. Les urgences fonctionnent toujours, mais la direction demande aux patients de ne venir qu'en cas d'urgence vitale, après avoir appelé le 15. Les pirates ont épargné le Samu. Le transfert des urgences pédiatriques vers Belle-Plaine est maintenu dans la nuit de lundi à mardi, et il faudra plusieurs jours de travail pour reprendre le contrôle des systèmes, prévient Éric Guyader.

L'ANSSI « confirme la gravité de l'attaque », assure le directeur. Mais aucune revendication n'a été rendue publique, et la direction n'a parlé ni de rançon ni de vol de données. Impossible de savoir, à ce stade, si les pirates ont copié les dossiers des patients avant de les chiffrer.