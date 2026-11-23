Les soignants du CHU de la Guadeloupe travaillent sur papier depuis une cyberattaque lancée samedi soir contre l'informatique et les téléphones de l'hôpital. La direction a déclenché le plan blanc et déprogrammé les soins les moins urgents, à la veille d'installer les urgences pédiatriques dans le nouveau bâtiment des Abymes.
En novembre 2017, un incendie avait ravagé une partie du CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, le principal hôpital d'un archipel de 380 000 habitants. L'État a financé un nouvel hôpital à Belle-Plaine, aux Abymes, et le CHU déménage ses services dans ce bâtiment un par un depuis avril.
Samedi soir, en plein déménagement, les équipes ont d'abord cru à une panne informatique. Elles ont ensuite découvert des bases de données chiffrées et inaccessibles, la preuve d'une attaque volontaire, a expliqué Éric Guyader, le directeur général du CHU, à l'AFP. Et d'après lui, les pirates seraient passés par un fournisseur informatique de l'hôpital, piraté quelques mois plus tôt.
Le CHU de la Guadeloupe fonctionne sans informatique pour plusieurs jours
Les soignants ne peuvent plus ouvrir les logiciels dont ils ont besoin, et plus aucun service ne répond au téléphone. « On revient au papier et au crayon, en faisant appel à des coursiers qui se déplacent d'un service à l'autre », raconte Éric Guyader. Les trois sites de l'hôpital sont touchés à des degrés divers, et le site historique de Chauvel est le plus perturbé, selon Guadeloupe La 1ère. Pour le directeur, la crise est plus facile à gérer dans le nouveau bâtiment, car son système d'information a été conçu pour mieux résister aux intrusions.
Dans le cadre du plan blanc déclenché, le CHU a reporté les opérations et les consultations prévues cette semaine, en chirurgie et en médecine, pour se concentrer sur les malades hospitalisés et les cas les plus graves. Les urgences fonctionnent toujours, mais la direction demande aux patients de ne venir qu'en cas d'urgence vitale, après avoir appelé le 15. Les pirates ont épargné le Samu. Le transfert des urgences pédiatriques vers Belle-Plaine est maintenu dans la nuit de lundi à mardi, et il faudra plusieurs jours de travail pour reprendre le contrôle des systèmes, prévient Éric Guyader.
L'ANSSI « confirme la gravité de l'attaque », assure le directeur. Mais aucune revendication n'a été rendue publique, et la direction n'a parlé ni de rançon ni de vol de données. Impossible de savoir, à ce stade, si les pirates ont copié les dossiers des patients avant de les chiffrer.
NIS 2 obligera le CHU à contrôler la sécurité de ses fournisseurs
À l'AP-HP aussi, les pirates sont passés par un prestataire. En septembre, ils ont volé les données de 1 015 patients des hôpitaux parisiens en s'introduisant dans le service de commande des repas, un logiciel de l'éditeur Dedalus.
Plus largement, en 2025, les établissements de santé et médico-sociaux ont déclaré 764 incidents de sécurité au CERT Santé, le centre d'alerte du secteur, et un peu plus de la moitié étaient des actes malveillants. Dans 38 % des cas, l'établissement a dû travailler en mode dégradé ou interrompre des soins.
Les députés ont adopté le 17 novembre, avec deux ans de retard, le projet de loi Résilience, qui transpose la directive européenne NIS 2. Avec ce texte, les grands hôpitaux deviendront des entités « essentielles », contrôlées par l'ANSSI. Ils devront gérer les risques de leur chaîne d'approvisionnement, et donc vérifier la sécurité de leurs fournisseurs informatiques. Ils devront aussi alerter les autorités dans les 24 heures après un incident grave, puis le déclarer en détail sous 72 heures.
Mais la loi n'est pas encore en vigueur. Députés et sénateurs doivent encore s'accorder sur une version commune, puis le gouvernement publiera les décrets qui fixeront le détail des règles.