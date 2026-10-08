Vous le savez désormais, pour rendre crédible un faux e-mail ou appel d’une institution, comme l’AP-HP, un nom et une date de naissance suffisent, associés à un séjour récent. Et comme le rappelle Cybermalveillance.gouv.fr, les victimes sont exposées à l’hameçonnage ciblé et à l’usurpation d’identité, selon la nature des informations divulguées. La plateforme recommande de se méfier des appels et des messages où un interlocuteur utilise ces informations pour paraître légitime.

Le 1er octobre, à l’occasion du Cybermois, elle a publié avec la CNIL un dépliant pour aider les victimes à réagir dans la durée. Dès la première semaine, les deux organismes conseillent de changer les mots de passe compromis, en commençant par celui de la messagerie principale, et d’activer la double authentification. Dans les semaines qui suivent, mieux vaut surveiller ses comptes bancaires et contester sans attendre toute opération frauduleuse. Sur le long terme, la CNIL et Cybermalveillance.gouv.fr recommandent enfin de communiquer le moins de données personnelles possible et de supprimer les comptes inutilisés.

Les pirates affirment aussi détenir des données de comptes de professionnels de l’AP-HP sur le logiciel de commande de repas. Par précaution, l’institution a réinitialisé le mot de passe de l’ensemble des utilisateurs. Le RGPD l’oblige en outre à prévenir les patients dans les meilleurs délais en cas de risque élevé pour leurs droits et libertés. L'AP-HP a signalé l’incident à la CNIL et à la cellule d’accompagnement en cybersécurité des structures de santé. Elle a aussi porté plainte dès le 25 septembre, au lendemain de l’alerte, pour permettre l’ouverture d'une enquête.

Ses équipes poursuivent en parallèle leurs investigations sur les revendications des pirates, et le chiffre de 1 015 patients pourrait encore évoluer.